如今，洛宁县正阔步走在高质量发展的康庄大道上，朝气蓬勃、风景正好，城乡面貌日新月异，基础设施日臻完善，产业蓬勃发展，百姓幸福指数持续攀升。一张张灿烂的笑脸，诉说着幸福的故事；一个个大好项目，演绎着“速度与激情”；一个个产业园，展示着奋勇争先的强大气场！洛宁大地处处升腾着发展的热浪，跳动着奋进的脉搏，焕发着勃勃的生机。

欣欣向荣的新洛宁

阳春三月，休眠了一冬的花枝绽放生机。徜徉在西子湖畔，徘徊在万亩梨园，漫步在竹林碧海，穿行在产业园区，盘一串官庄塬文玩核桃，到人气火爆的老字号尝一碗酸牛肉，望一望洛河两岸的光影交错，听一听伶伦桥上的车马喧嚣……

如今，洛宁县正阔步走在高质量发展的康庄大道上，朝气蓬勃、风景正好，城乡面貌日新月异，基础设施日臻完善，产业蓬勃发展，百姓幸福指数持续攀升。一张张灿烂的笑脸，诉说着幸福的故事；一个个大好项目，演绎着“速度与激情”；一个个产业园，展示着奋勇争先的强大气场！洛宁大地处处升腾着发展的热浪，跳动着奋进的脉搏，焕发着勃勃的生机。

特色农业描绘富美洛宁

木美土里中国好苹果大赛

洛宁县上戈镇庙洼村的苹果园里，一片片或粉红娇嫩、或洁白清雅的苹果花沐浴着春日暖阳。时下，虽不是苹果挂果的季节，但果园内、村子里依然热潮涌动。农业合作社负责人每天奔忙在各地开展技术指导；外地客商纷纷前来实地考察调研，寻找合作契机；果农们正忙着疏花疏枝、查看果树长势等，忙得不亦乐乎。

为了发展优势特色产业，提升现代农业新质生产力，洛宁县做大做强优质水果产业，高质量承办中国好苹果大赛河南赛区总决赛，成立全省首家“苹果研究院”；发展优质水果30万亩，总产值达到20亿元，带动农户1.5万户以上，户均年收入10万元以上；先后培育引进了宁果时代、木美土里、先正达、洛阳众森农业等多家现代化苹果企业；实施总投资11.35亿元、种植8000亩瑞香红苹果的锦绣渡洋乡村振兴示范区项目，并建设约1420亩的锦绣渡洋农业主题公园。

培育壮大畜牧养殖基地。先后入选“省级养牛大县培育县”“省级肉羊大县后备县”。截至2023年年底，牛、羊饲养量分别达到12.49万头、27.48万只，带动农户1.1万户以上，户均年收入1.5万元以上。

推动烟叶产业优化升级。2023年种植烟叶9万亩，带动烟农4500余户，烟农每亩收入4000余元，户均年收入9万元以上。

巩固提升文玩核桃产业。全县文玩核桃种植面积3.4万亩，亩均收益4万元以上，年产值达4亿元，带动全产业链经营主体(农户)2000户以上，户均增收10万元。全省首家文玩核桃交易中心在东宋镇官庄塬村稳定运营。

“项目为王”建设现代洛宁

嘉盛电源充电桩生产车间

园区建设如火如荼，重点项目落地开花。4月3日，洛宁县举行第十二期“三个一批”重大项目集中开工仪式，集中开工重大项目15个，总投资26亿元。其中，洛宁县开发区中草药加工产业园项目是该县抢抓风口产业、不断培育壮大生物医药产业谋划实施的重点项目。

自2023年以来，洛宁县树牢“项目为王”理念，一切围着项目转，紧紧盯着项目干，把产业园区作为主战场，以精准招商破题，通过一次次南下对接、一场场深入交流，引进了一批成熟企业，开工了一批重点项目。

依托优势资源，聚焦绿色食品、生物医药、智慧家居等产业集群，洛宁县精准谋划产业链项目，开展强链、补链、延链招商。围绕绿色食品产业，引进投资2亿元的休闲果蔬食品深加工和投资1亿元的现代农业田园综合体等项目；围绕生物医药产业，引进投资2.1亿元的中兽药颗粒制剂生产和投资1.5亿元的中药材研发中心及深加工萃取等项目；围绕智慧家居产业，引进投资3.8亿元的三环全屋智能定制家居生产和投资1.1亿元的铝制智能家居及铝制产品生产等项目，推动了全县产业集聚良性发展。

开展大员招商，主要领导高位推动招商工作，主动参与项目洽谈对接，引进空气压缩储能、中天航空培训基地等9个项目。实施乡贤招商，举办乡贤返乡创业项目集中签约、乡贤返乡创业交流对接会等活动，集中签约25个乡贤投资项目。推动以商招商，充分挖掘在洛宁的企业资源，引进投资2.2亿元的锂电池生产等项目。精准平台招商，依托城投、农投、明珠平台公司，引进投资10亿元的洛宁县职业技术学校、投资5.2亿元的洛宁县科创产业园等项目。

一个项目，就是一个新的增长点；一批项目，就是一批新的增长极。2023年，洛宁县新签约亿元以上项目23个，成功创建4家市级龙头企业，荣获全市招商引资工作先进单位称号，有力助推了县域经济高质量发展。

“三旅”融合融出多彩洛宁

银洞河露营基地

近年来，洛宁县制造业发展的良好势头给人留下深刻印象，然而，作为洛阳南部生态发展区之一，绿色仍是洛宁最鲜明的底色。坐拥得天独厚的自然环境和丰富的文化遗产，洛宁县不断推进乡村旅游高质量发展，持续擦亮“山水田园多彩洛宁”文旅名片。

全宝山、神灵寨天然氧吧、植物王国的生态效应日益凸显；丰富的林果资源成为洛宁发展休闲采摘、农事体验等旅游新业态的沃土；按照“小众高端”功能定位建成的界外·微度假、竹梦小镇、溪上陶峪等精品民宿，每逢节假日便“一床难求”；银洞河、逃离地球等5大露营基地不仅盘活了绿地、水域等自然资源，还与游客多样化、个性化的出游新需求来了一场奇妙的“磁场共振”；李翔梧故居、爱和小镇、讲理村、洛出书处、禹门河等一系列乡村旅游景点串珠成链，带动研学游、带“火”乡村游……

以“节”为媒，激活文旅融合一池春水。洛宁县以丰富多彩的节会为引领，不断打造文旅消费新场景，让游客切身感受到洛宁之“多彩”。金珠沙梨梨花节、苹果文化节、砚凹桃花节美名远扬；洛宁蒸肉大赛、樱桃采摘节暨青春“畅享”音乐会人气爆棚；依托小界河南省自行车训练基地和举办中国公路自行车职业联赛的契机，洛宁县最美乡村公路上胡路“破壁出圈”；“春节之源洛宁过年”“相约洛宁向春而行”“竹乡神韵多彩洛宁”等活动，唱响“春看繁花夏戏水，秋品鲜果冬赏雪”的幸福文旅“四季歌”。

洛宁以文化之韵味、山水之灵动，扮靓城乡画卷，彰显“三源之地”的有趣灵魂，让人文与经济交融共生、传统与现代交相辉映。这个嵌在“洛阳南部生态发展区”版图中的一隅，绽放出新的生命力。

悠悠洛水，孕育璀璨文明；巍巍崤熊，俯瞰几度春秋。曾经，洛宁这片土地孕育了标志中华文明渊源的“洛出书处”、仓颉造字、伶伦制管，见证了慕名而来的学者、南来北往的商贾等将文明的种子播撒在河洛大地。如今，在这片土地上，活跃着越来越多对外开放的推动者、招商引资的奋斗者和现代化洛宁的建设者。风正时济，自当破浪前行！

一个古老而常新的洛宁在春风里焕发生机与活力，敞开怀抱，为产业发展呼唤有识才俊，为共同富裕广招业界精英。（宁宣 文/图）