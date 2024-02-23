偃师：积极主动融入主城区 大力发展新质生产力

四月的洛阳，满城牡丹花事盛大；偃师区发展的势头，如同这朵朵牡丹，昂扬勃发、姿彩生香。

中原绿色智造产业园

四月的洛阳，满城牡丹花事盛大；偃师区发展的势头，如同这朵朵牡丹，昂扬勃发、姿彩生香。

2024年，偃师区围绕“13369”工作思路，聚焦“锚定千亿总目标、再创偃师新辉煌”战略目标，转变思维理念，把握大局大势，坚持以创新引领发展，扭住“三项重点工作”，用好“三个重要抓手”,着力稳定经济运行，加快推动转型发展，坚定不移实施“积极融入中心城区”主战略，做好发展新质生产力这篇大文章。号角已经吹响，奋斗正当其时。

河南通达电缆股份有限公司生产线

聚焦科技创新引领 着力重塑高质量发展动力结构

科技创新，如同撬动新事物的杠杆，总能迸发出令人意想不到的强大力量。2024年，偃师区坚持以科技创新推动产业创新，催生新产业、新模式、新动能，发展新质生产力。

加快实施创新主体倍增。加大科技型企业引育力度，健全科技型企业“微成长、小升高、高变强”梯次培育机制，加大“瞪羚”企业、创新龙头企业、隐形冠军企业培育力度，用好高新技术企业所得税减免、研发费用加计扣除等优惠政策，支持通达公司申报国家级企业技术中心，支持新星轻合金公司、优箔金属材料公司申报省“瞪羚”企业、建设洛阳市中试基地。

加快实施创新平台提质。围绕产业链部署创新链，强化科技创新对现代化产业体系的有效支撑，支持恩菲偃师研发基地建设，打造国家级研发平台，建设以先进有色金属新材料为主导的科技产业社区，谋划布局全钒液流电池产业，全力推动钪铝合金、钪镁合金、钪锆电解质等10个领域战略性新材料科研成果就地转化。服务企业创新发展，支持通达电缆、建龙微纳等龙头企业创建产业研究院、重点实验室，支持晟雅镁合金、中岳耐材做好省“揭榜挂帅”项目、省重点研发专项等。推动创新平台增量提质，力争全年新增市级以上研发平台18个。

加快实施创新人才引育。做好“引、育、选、用”四篇文章，完善人才服务保障体系，做到全力引才、悉心育才、真心爱才。围绕科技创新、人才创业、成果转化、平台建设、服务保障等方面，采取引才与引智、专项引进与组团招聘、线上引与实地引等措施，加大人才引进力度，组建经济社会发展智库团队，新引进高学历人才50人以上，培育洛阳市“河洛青年创新创业人才”3名。启动青年人才公寓项目，实施洛阳市“百名科技人才入企计划”，加快推进科研成果转化。

洛阳龙海电子玻璃有限公司智能化生产线

聚焦推动工业强区 着力完善高质量发展产业体系

就偃师而言，工业是全区经济的重要支撑，是劳动力就业的重要渠道，是财政收入的重要来源，是转化资源的重要载体。偃师发展，重点在工业、难点在工业、突破点在工业。2024年，该区积极落实“136”工作举措，围绕洛阳市“四新一装备”风口产业，推动产业与风口关联、向风口转型。

抢滩占先未来产业。紧盯储能和氢能产业新赛道，抢抓郑汴洛濮氢工业走廊、洛阳市“燃料电池汽车示范试点城市”建设机遇，加强谋划布局，全力抓好中国恩菲全钒液流电池及储能电站产业化基地、东方日升储能系统设备生产项目建设，推动南通乐创储能、华润储能项目开工建设。依托建龙微纳关键技术、关键材料、核心团队等优势，积极布局分子筛吸附材料全产业链，积极融入氢能国家级先进制造业集群。

培育壮大风口产业。围绕洛阳市“四新一装备”，抢抓产业风口，打造千亿级新材料产业集群，集中精力抓好铝基新材料、分子筛、信息显示、先进金属等4个新材料产业细分领域，构建“1+3”新材料产业发展格局。发挥“双长制”作用，深化产业链上下游适配性对接、左右岸协同式发展，着力打造千亿级新材料产业集群。

培优做强传统产业。支持链主型企业延链、补链、强链，优质有量企业做大增量，推动传统产业转型提质，培育经济发展新动能，制鞋与针织产业融合汉服元素全力推动产业升级。围绕钢制办公家具产业，推动新义顺智能家居制造产业园投产达效，发展新型智能家居制造。积极发挥摩托车质检中心作用，盘活闲置资源，加快推动三轮摩托车产业转型升级。同时新遴选21家规上企业，一企一策，加强要素保障，培育壮大优质企业，形成新的经济增长点。

聚焦扩大有效需求 着力构建高质量发展良性格局

统筹推进稳企业、扩投资、促消费，形成消费和投资相互促进的良性循环，实现经济质的有效提升和量的较快增长。

扩大有效益的投资。坚持“项目为王”，强力开展项目攻坚，让重点项目加速跑起来。高效率建设项目，用好“三个一批”机制，以有效投资催生产业高质量发展新的增长点、支撑点。高标准服务项目，压实领导分包项目责任，营造“一切围绕项目转、一切围绕项目干”良好氛围。

培强有活力的企业。坚决落实“两个毫不动摇”“两个健康”重大要求，提振民营企业发展信心，支持企业做大做强，让市场主体活起来。探索完善优质民营企业增信机制，引导鼓励金融机构针对民营企业特点推出差异化金融产品，扩大民营企业贷款投放，降低贷款利率，确保全年新增发放贷款60亿元以上、资本市场直接融资10亿元。加大上市后备企业培育力度，新增省级、市级上市后备库企业4家，总数达15家。

洛阳珠峰新能源车生产线

聚焦深化改革开放 着力激发高质量发展动能活力

新的征程上，全面深化改革开放的号角嘹亮。偃师把改革开放作为破除瓶颈、推动发展的关键一招，塑造体制机制优势，大力推进产业结构调整，坚持从供给侧发力，瞄准需求，着力构建多点支撑、多业并举、多元发展的产业发展新格局。

抓好重点领域改革。深化开发区改革，持续推进开发区“三化三制”和“管委会+公司”改革，积极探索开发区市场化转型新路径，激发开发区发展动能，提升开发区经济建设主阵地、主战场、主引擎作用，确保开发区晋二争一。做好“腾笼换鸟”文章，盘活闲置厂房和低效用地，提升发展质效，尽快实现亚明科技、恒东新能源、凯曼重工等大宗闲置地块厂房盘活再利用。

抓好精准招商引资。立足区位优势和产业发展优势，发展跨境电商、数字贸易等新业态新模式，推动外贸型经济做大做强，力争外贸进出口总额增长10%以上。围绕“362”产业体系，瞄准长三角、珠三角等重点区域，全力引进龙头企业、优质项目，推动产业延链、补链、强链，为偃师经济跨越式发展增添活力和动能。

抓好优化营商环境。把优化营商环境作为推动高质量发展的“一号工程”，围绕打造“六最”营商环境，持续深化“放管服效”改革，进一步完善政务服务大厅“一站式”功能，推动更多事项“一网通办”“掌上可办”“一次办好”，真正实现“清单之外无审批、大厅之外无审批”。严格落实企业投资项目“拿地即开工”“标准地+承诺制”等服务，常态化开展远程异地评标。严格落实“121”工作法，常态长效深化“万人助万企”，打通政策“最后一公里”，构建亲清政商关系。抓阵地、促交流，抓培训、促成长，巩固新时代民营经济“两个健康”实践创新示范县(区)创建成果，促进民营经济健康发展和民营经济人士健康成长。

蓝图恢宏，气吞山河；号角激越，催人奋进。2024年，站在新的起跑线上，偃师全区上下广大党员干部撸起袖子加油干，心往一处想、劲往一处使，奋力书写高质量发展的精彩答卷。（姬军鹏 王雷 文/图）

偃师区知名企业一览

河南通达电缆股份有限公司洛阳市首家上市民营企业，专业生产架空导线、电力电缆、特种电缆等，获“国家级绿色工厂”“国家级绿色供应链企业”“国家级专精特新‘小巨人’企业”“国家级知识产权优势企业”“国家级知识产权运用示范企业”“全国产品和服务质量诚信示范企业”“中国线缆行业100强企业”等称号。公司现有员工589人，2023年实现营收27.78亿元，上缴税金7185万元。

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司主要致力于医用氧气、工业气体、能源化工、环境治理、节能建材、制冷系统等领域相关分子筛吸附剂和催化剂的研发、生产、销售及技术服务，是国内分子筛行业的龙头企业。公司年产分子筛原粉4.3万吨、成品分子筛4.7万吨、分子筛活化粉3000吨、活性氧化铝5000吨，产能位居全球第三、国内第一。是河南省首家，也是中部六省区首家科创板上市企业。公司先后获得国家专精特新“小巨人”企业、国家制造业单项冠军企业、国家级“绿色工厂”、国家知识产权优势企业、河南省“省长质量奖提名奖”、河南省创新龙头企业、河南省制造业单项冠军等荣誉。2023年，公司实现营收9.7亿元，较上年同期增长13.87%。

新星轻合金材料(洛阳)有限公司从事铝晶粒细化剂、铝基中间合金、颗粒精炼剂、有色金属轻合金材料、KA1F4的研发、生产和销售，获得“国家火炬计划高新技术企业”“国家级专精特新‘小巨人’企业”“河南省级绿色工厂”等荣誉称号。公司现有员工410人，2023年实现产值13.4亿元、营收13.6亿元，上缴税金2377万元。

优箔(洛阳)金属材料有限责任公司被认定为洛阳市企业技术中心、河南省创新型中小企业、河南省专精特新中小企业、河南省锂电池用集流体工程技术研究中心、国家高新技术企业，拥有完全自主的知识产权和多项行业专利，实现量产12-20微米高端动力电池箔，已成功研发双光8微米电池箔，在涂炭铝箔细分领域市场占比超过64%。公司现有员工561人，2023年实现产值9.3亿元、营收8.1亿元，上缴税金791万元。

洛玻集团洛阳龙海电子玻璃有限公司是中国建材集团、凯盛科技集团玻璃新材料业务板块骨干企业之一，主要从事信息显示超薄基板研发、生产与销售，是国家级高新技术企业。实现了超薄电子玻璃中国制造“从无到有”“从有到优”的历史跨越。智能化生产线实现无人值守，提高工效40%以上。公司现有员工294人，2023年实现营收1.88亿元，上缴税金755万元，工业总产值1.86亿元。

洛阳市强胜实业有限公司主要经营塑编系列产品的生产与销售、塑料原料的经销和3D飞织鞋面的生产与销售。获得“全国先进包装企业”“中国塑编二十强企业”“河南省35强先进包装企业”“河南省诚信民营企业”“河南百强企业”等荣誉称号，引领全区塑编企业集聚发展，使偃师成为全国塑编产业链的集聚中心之一。公司现有员工400余人，2023年实现营收9.6亿元，上缴税金620万元。

洛阳珠峰华鹰三轮摩托车有限公司集科研、生产、销售于一体的大型专业化三轮摩托车、电动车企业，于2007年在行业内率先通过国家ISO9001：2000质量管理体系认证，国家强制性产品“3C”认证，主要产品有6大系列100多个品种。先后被评定为洛阳市科技型中小企业、洛阳市三轮摩托车工程技术企业研发中心、洛阳市企业技术中心、洛阳市质量标杆企业、河南省质量标杆企业、河南省专精特新中小企业、国家高新技术企业，公司现有员工285人，2023年实现产值3.5亿元、营收3.5亿元，上缴税金602万元。

春宾电缆集团公司主要生产耐火电线电缆、阻燃电缆、低烟无卤电缆、防火电缆、矿用电缆、轨道交通电缆、光复合电缆，取得国家级阻燃制品标识使用证书，获得“国家级守合同重信用企业”“国家级高新技术企业”“国家级专精特新‘小巨人’企业”“省级工程中心”“中国驰名商标”“河南省著名商标”等荣誉。公司现有员工60人，2023年度实现产值1.63亿元、营收1.63亿元，上缴税金210万元。

洛阳市恒华实业有限公司从事导电布、集装袋系列产品生产、研发、销售的创新型企业，中国塑料加工工业协会塑料编织制品专委会会员单位，河南省科技型中小企业，拥有专利9项。公司现有员工181人，2023年实现产值2.6亿元、营收2.5亿元，上缴税金390万元。