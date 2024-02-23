汝阳：挖掘增长点 做优生态圈

2023年，汝阳县牢固树立“项目为王”理念，以“钉钉子”精神抓落实，科学设置“四部六组”工作机制，大抓“三个一批”，全年实施重点项目123个，累计完成投资226亿元。深入开展“万人助万企”活动，紧盯惠企政策落实、生产要素保障、企业转型升级、政务环境优化等痛点堵点，狠抓助企纾困，企业问题诉求办结率100%，减免企业税费2.11亿元；新增市场主体5807户、“小升规”32家、“个转企”54家；荣获全市“万人助万企”工作先进县。

一阁一水 虚实呼应

2023年，汝阳县牢固树立“项目为王”理念，以“钉钉子”精神抓落实，科学设置“四部六组”工作机制，大抓“三个一批”，全年实施重点项目123个，累计完成投资226亿元。深入开展“万人助万企”活动，紧盯惠企政策落实、生产要素保障、企业转型升级、政务环境优化等痛点堵点，狠抓助企纾困，企业问题诉求办结率100%，减免企业税费2.11亿元；新增市场主体5807户、“小升规”32家、“个转企”54家；荣获全市“万人助万企”工作先进县。

2024年，该县将提升招商引资落地实效，以“实干兴汝、担当有我”的责任感，大抓经济、大抓项目、大抓服务，瞄准“四新一装备”风口产业，加大绿色建材产业延链、补链、强链招引力度，动态完善产业链图谱和招商路线图，紧盯重点区域、重要节会平台，创新招引方式，统筹实施产业链招商、小分队招商、中介招商，全年计划引进亿元以上项目20个以上，其中风口产业项目4个以上。扎实做好招商引资“后半篇文章”，加快已签约项目落地开工、投产达效，形成更多经济增长点。

发挥“链主”企业作用加快“链式”发展

不负春光争朝夕。4月3日，汝阳县与全省同步举行的第十二期“三个一批”项目集中开工。此次集中开工的有汝阳县国家农村产业融合发展示范园、“龙乡花海”建设、新材料产业园二期等21个项目，总投资37.9亿元，年度计划投资16.7亿元，其中亿元以上项目8个。这些项目涵盖了电子信息、装备制造、农业升级、基础设施、公共服务等领域，对该县加速新旧动能转换、加快新质生产力发展起到强有力的推动作用，为县域经济高质量发展注入新动能。

一条重点产业链，就是一个活力源。汝阳县先进制造业开发区作为河南省确定的洛阳市域内唯一绿色建材专业园区，占地面积11.86平方公里，目前已进驻规模以上企业81家，形成新材料、钢结构、PC构件、玻璃、陶瓷、新型绿色墙体材料六大产业集群，绿色建材产业年产值35亿元。其中21家绿色建材企业纳入中豫建投集采供应链，绿色建材产业链入选河南省开发区最具竞争力产业链20强。

汝阳县积极围绕绿色建材产业，加快特种玻璃、保温隔热材料、高性能纤维等产业链上下游企业集聚，紧盯“链主”企业谋招商、抓项目，推动重型钢结构行业全国产值第二的鸿路钢构、岩棉保温材料行业全国产值第一的泰石岩棉等头部企业，实施二期扩产增能项目；耀华玻璃新上Low-E镀膜加工线，佰金贵金属冶炼、三永智能设备等开工建设，绿色建材产业发展起规模、成支柱、显成效、彰特色。

随着工业延链的扩量提质，农业链条也在不断延伸。该县立足“国家五大地标”产品，确立“南菇菌、中薯烟、北种养”特色农业产业布局，成功发布“汝阳水果红薯”“汝阳花菇”区域公共品牌，汝阳红薯入选全国“土特产”推介名录，汝阳花菇被授予最具影响力蔬菜区域公用品牌，实现从“卖资源”向“卖品牌”转变。落地康普中央厨房、伊利优然牧业、中愿福食品等一批优质农业产业项目，预制菜产业园入选省级预制菜产业链重点园区。大胆探索“农文旅”融合发展，成功举办稻田音乐节、红薯文化节、艾草文化节等活动，利用“旅游+”“生态+”“杜康+”等模式，推进农文旅融合发展，不断丰富惠农富农的发展支点。

新兴产业迎“风”而上向“新”而行

近年来，汝阳县牢固树立“抓招商就是抓发展、谋项目就是谋未来”的鲜明导向，坚持引育并举、强化产研结合，千方百计“往上跑”，精准发力“往外跑”，脚踏实地“往下跑”，聚焦产业抓招商、聚焦龙头抓招商、聚焦资源优势抓招商。新材料、新能源是战略性新兴产业，也是该县经济发展的强力引擎和优势所在，新兴产业全面起势、跨越发展。

绿色发展稳中向“好”。作为未来低碳发展最强支撑的新能源项目，汝阳县抢抓洛玻回归机遇，以中建材光伏玻璃项目为支撑，建设6条1200吨/天生产线，制定《光伏玻璃产业链招商图谱》，谋划引进光伏组件、支架、逆变器等光伏项目，打造光伏玻璃产业集群，带动上下游产业链300亿元产值。推动龙泽能源与新奥燃气合作，实施煤气制天然气、氢气项目，同时，中能建汝阳风电场、200兆瓦整县屋顶分布式光伏发电等项目竣工并网，全县新能源并网总规模达632兆瓦，年收益5.62亿元。

创新驱动势头正“劲”。新增省市平台载体7家、“专精特新”中小企业5家、高新技术企业4家，备案科技型中小企业73家；围绕新材料产业，推动钨钼新材料产业园建成投产，中建材光伏电池封装材料、瑞金ITO靶材、玄武岩纤维高端材料项目有序推进；南山铝业链接服务中州时代，建设新能源汽车电池托盘生产线；全方位对接中科新材、中车储能等优质项目，加快推进京东智慧冷链物流园建设，打造数字经济新引擎。

汉服产业迎风而“上”。“孜孜不倦，七进曹县。”当下，汝阳县抢抓汉服产业“风口”，延长“旅游+汉服”产业链，强化场景意识，从项目策划、业态植入、传播营销环节入手，建成全市首家汉服产业园——云之裳华服产业园，并与曹县汉服协会达成销售合作协议。先后举办“云之裳洛邑古城汉服产业推介”“羽衣霓裳行走百里画廊”等多彩活动，持续做热汉服IP。利用“平台+公司+小微企业+农户”的模式，从汉服生产、汉服销售、打造汉服文化IP三个方面做大做强汉服产业，力争通过2至3年时间，实现年产200万套中高端华服，把汝阳建设成为洛阳市规模最大的汉服生产基地，打造中原汉服第一县。

全域布局绘就“高颜值”生态新画卷

汝阳县县城全景

绿水青山馥灵气，天地万物绽芳华。近年来，汝阳县围绕南部生态发展区定位，系统推进生态产业化和产业生态化，更好地将生态优势转化为发展优势。大力实施文旅项目，认真打造文旅精品，积极融入洛阳“北国花城”建设。以“河南省生态伏牛一号旅游公路”建设为抓手，实施覆盖汝阳全域的“百里画廊”旅游风景道项目成效显著。如今的“百里画廊”将一个个美丽乡村串珠成链，电商、自驾、特色民宿等新产业、新业态因路而兴、因路而起，切切实实让“交通线”变成了“风景线”“致富线”。

“百里画廊”绘就诗画汝阳。两岸花色相映红，百里画卷过汝阳。该县率先在全市建成长达210公里、串联9个乡(镇)49个村庄的“百里画廊”旅游风景道，今年又以“增花、增彩、增色、增景”为内容，精心打造“乔灌花草搭配、季节特色鲜明、高低错落有致、规模景观布局、花彩色景交融”的高品质“龙乡花海”园林景观。营造“花团锦簇”的视觉效果，实现三季有花，四季有绿，打造独具特色的山中花城，实现以路“链”景、以路“链”业，为汝阳发展“增花添彩”。

全域布局串起龙乡锦绣。以创建省级全域旅游示范区为目标，丰富文旅消费新业态，该县积极抓好西泰山景区、“恐龙谷”漂流功能提升，成功签约了杜康文旅综合体、“杜康玄武庄”温泉、鬼谷故里文化、甪里商业街项目等，加快推进携程度假农庄、大步湾生态康养基地建设，投入运营红花岭星空露营地、李自强文化艺术中心等项目，进一步优化了“南赏花、北品酒、东龙西湖全域游”文旅布局。

以节为媒加快文旅出圈。近年来，该县突出“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播”，打造“在水一方·醉美汝阳”品牌体系，2023年成功举办全国“四季村晚”窑沟秋晚、小城音乐节、杜鹃花节、体育文化节等“汝阳四季游”系列主题活动，接待游客986.88万人次，旅游综合收入30.86亿元；今年以来，立足文旅消费，打造美食旅游IP，将策划举办文旅消费活动30场以上，用心讲好汝阳故事；同时深化与抖音、快手等头部平台合作，持续“圈粉”“引流”，扩大汝阳文旅影响力。

激发改革活力打造优质营商环境

稳增长首先要稳企业。地区之间的竞争，最终拼的是改革的竞争、营商环境的竞争，只有全力打造一流环境，才能更好吸引人才、资金、项目集聚。近年来，汝阳县始终坚持以企业为中心，用改革攻坚的硬举措提升营商环境软实力，做到全环节跟进、全要素保障、全流程服务，以有解思维去服务企业，建立服务企业联动机制，为项目推进、企业发展创造出更优的营商环境。

服务乡贤“一张网”。该县把“乡贤返乡创业”工作纳入“一把手”工程，大力发展“归龙经济”，建成1个创业中心、13个创业园区和40个示范基地，打造稳固创业阵地，累计引回乡贤8120余人，注册企业1531家，带动就业4万余人，带动群众增收超10亿元，建立集在汝企业数据库、创业政策、产业项目为一体的信息服务平台，提供“一站式”“全链条”“保姆式”服务。

要素保障“一盘棋”。深化“放管服效”改革，省定“五件事”高效落实，204项政务事项、57项高频事项“免证可办”，开展银企对接活动21场，投放贷款22.97亿元；研究出台激励创业创新政策21条，建立创业政策服务平台，扎实开展“万人助万企”活动，全面实施“拿地即开工”和工业用地“承诺制+标准地”模式，荣获河南省营商环境先进县，一流的营商环境成为汝阳高质量发展的最亮名片、最好招牌、最强磁场。

深化改革“一体化”。开发区“三化三制”改革扎实推进，事权财权关系进一步理顺，制定经济发展、服务保障、运营三张清单，社会管理职能实现剥离移交，盘活闲置低效用地693亩；运营公司完成组建，“管委会+公司”模式正式发力，已集采4万平方米陶瓷，采购6000万元玻璃幕墙。不断深化营商环境综合配套改革，系统重塑行政审批制度，整体优化政务服务环境，加大集中审批、并联审批力度，加快实现综合窗口“一窗办理”，推动“高效办成一件事”。全面推行审慎包容监管，依法从宽从简从速办理涉企案件，为企业发展营造了良好的法治环境。

栉风沐雨，无悔初心。汝阳县始终强化效率意识，强化标准意识，敢于立标、勇于创标，务实前行，凡事抓早、抓紧、抓快、抓实，跑出了高质量发展的“加速度”。下一步，该县将牢固树立“项目为王”理念，坚持“13361”工作思路,不断增强“拼”的精气神和“抢”的紧迫感，紧盯产业风口，扩大开放招商，加强产业链上下游谋划和招商引资，积极开展产业链招商，发挥“链主”企业作用，将上下游企业黏合在一起，聚焦补链强链形成“聚集效应”，做优产业“生态圈”。既要招引投资规模大、带动潜力足的产业项目，又要引进科技含量高、成长性强的中小企业，形成“大项目顶天立地、小项目铺天盖地”的生动场景，为全面建设宜居宜业、幸福美丽新汝阳，促进汝阳高质量发展提供有力支撑。（吴会菊 赵洋洋 文/图）