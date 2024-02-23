涧西：产业重塑 城市重振

今年3月5日，习近平总书记在参加十四届全国人大二次会议江苏代表团审议时强调：“要牢牢把握高质量发展这个首要任务，因地制宜发展新质生产力。”

中国一拖大拖公司：订单饱满生产忙

今年3月5日，习近平总书记在参加十四届全国人大二次会议江苏代表团审议时强调：“要牢牢把握高质量发展这个首要任务，因地制宜发展新质生产力。”

2024年，涧西区、高新区将锚定“重振涧西区、重塑高新区”总目标，坚持“产业兴区、创新引领”总策略，扭住“三项重点工作”，用好“三个重要抓手”，积极推动“产业重塑，城市重振”，培育和发展新质生产力，向“新”而行、向“新”而转、向“新”而生、向“新”而变、向“新”而动，全力以赴拼经济、谋发展、稳增长，不断开创现代化涧西高新建设新局面。

向“新”而行 产业发展聚优成势

“一五”时期，一批批建设者齐聚涧西，自强不息、艰苦奋斗，在荒郊野外建起“六大厂矿”，奠定了洛阳乃至河南工业的基础。

“产业是区域发展的关键，是重振涧西区、重塑高新区的重要支撑。”2024年，涧西区将突出“产业兴区、创新引领”，强化产业的根基作用，聚焦“四新一装备”，构建现代化产业体系，提升产业竞争力。

周山智慧岛获评全省优秀档次

做优主导产业。做大“存量”，涧西区将聚焦转型升级抓产业，紧盯中航光电、中国一拖、中信重工等龙头企业，重点推进高端互联科技产业社区、高效低能排放柴油机等45个扩能增产项目，力争新签约亿元以上项目25个。重点抓好77个千万元以上“三大改造”项目，推动中信重工风电装备、洛轴高铁轴承、河柴氨氢发动机等项目落地建设。做大“增量”，全年计划新培育高新技术企业80家、市级以上创新平台110家，推动规模以上企业研发活动覆盖率在90%以上，加快类器官芯片、视微影像高端眼科诊断设备等16个高新技术签约项目落地建设。重点抓好视微影像、中航锂电储能二期、国科医药新材料、南航高端医疗检测设备等项目建设。激活“变量”，重点推进类器官芯片、洛铜航空用宽幅高强镁合金板材等科研成果转化产业化。

做强现代服务业。大力发展与先进制造业相关的工业设计、研发设计、工业互联网等产业，支持众智软件、中原智造云平台等企业发展壮大。把楼宇经济作为重点培育方向，重点打造中成九都城金融楼宇、生命科技园生命科学楼宇。培优新文旅市场，围绕“工业遗产+”，打造电竞数娱产业。该区将挖掘利用工业历史文化遗存，持续做好“工业+”新文旅文章，加快元宇宙二期、梦田剧场等项目建设，打造集工业艺术、沉浸式体验、游购娱等于一体的工业文旅融合新样板。

做大民营企业。扎实开展民营经济高质量发展行动，激发民营企业发展活力。落实支持民营经济发展的政策措施，帮助更多中小企业渡过难关。支持企业加大研发投入力度，开展关键核心技术攻关，培育一批关键行业民营科技领军企业、专精特新中小企业和创新能力强的中小企业特色产业集群。

向“新”而转 科技创新活力迸发

去年8月，省工信厅发布2023年河南省制造业头雁企业名单，我市共有15家企业入围，其中涧西区的中信重工机械股份有限公司、第一拖拉机股份有限公司、洛阳LYC轴承有限公司等8家企业上榜，占全市53%。

今年，该区将转变发展理念、转变发展动能、转变思维方式，围绕“四新一装备”，引导企业依托创新“关键变量”实现高质量发展“最大增量”，促进产业向价值链和产业链的中高端发展，扶持企业做大做强。

氢燃料汽车“心脏”洛阳造

持续推动创新主体倍增计划。健全科技型企业“微成长、小升高、高变强”梯次培育机制，打造创新型企业集群，力争科技型企业突破1000家。落实高新技术企业支持政策，新增高新技术企业80家，支持视微影像、尖端装备等一批极具成长性的优质企业争创“瞪羚企业”。

推动高能级创新平台扩量提质。构建重点实验室、产业研究院、技术创新中心、工程研究中心、中试基地等创新矩阵，最大限度集聚创新资源。加快推进科技产业社区建设，高标准建设周山智慧岛，构建“众创空间—孵化器—加速器—产业园”双创孵化链。

完善科技成果转移转化服务体系。围绕重点产业开展“双招双引”，吸引更多创新人才参与研发活动。聚焦国家和省市57项重大专项，开展联合研发攻关。推动洛阳科技金融大市场2.0版进驻双创会客厅，依托自创政策优势，探索具有特色的科技成果转化机制，力争技术合同成交额稳居全市第一。

向“新”而生 城市提质出新出彩

去年11月，广州市场步行街获评国家级旅游休闲街区的消息不胫而走。这是涧西区积极打造特色街区，助力我市创建国家级旅游休闲城市的重要成果之一。

2024年，该区将认真落实城市提质“351”工作举措，以高质量创建全国文明城市统领城市提质，着力打造人民满意的高品质活力城区。

高水平推进城市有机更新。打通一批断头路，改造一批“支小路”，完善区域路网，畅通交流循环。持续推进市政微改造，突出抓好周山大道、西苑路等主次干道断面改造，下大力气解决机非混行问题。扎实推进老旧小区改造，新完成改造55个老旧小区，实现2000年前建设的老旧小区改造全覆盖。

全面加强公共服务有效供给。聚焦“一老一小一青壮”，新建片区级邻里中心2个，新谋划建设社区级、小区级邻里中心21个。多渠道开发就业岗位，确保每一个有劳动能力者能够实现充分就业。加大教育投入力度，完成中小学教育信息化二期、三期工程，启动建设木棉路小学、兴隆寨小学，深化集团化办学改革，推动农村教育和城市教育优质均衡。

全面提升城市综合治理水平。紧盯城市管理的痛点难点，通过增设路边停车位、新增公共停车场等措施，下大力气解决停车难、停车乱问题。通过“改绿扩非”、下沉机非隔离带等措施，有效释放非机动车停车空间，重点加强医院、商超、学校、写字楼周边停车管理。

向“新”而变 营商环境向优向好

“税务干部到来后，不仅为我们详细讲解最新的税收政策，还设身处地地为企业发展想对策、出主意，我们对未来发展更有信心了。”中实洛阳重型机械有限公司负责人陈慧平说。

这是该区优化营商环境、支持优质企业做大做强的一个缩影。2024年，该区将推动产业互融、深化要素融通、突出市场融汇、深化两区融合，深入实施“万人助万企”活动，持续深化“放管服效”改革，为企业发展营造更加优越的环境。

深入实施“万人助万企”活动。树牢“服务企业就是服务全区发展大局”理念，用心用情、竭尽所能为企业办实事解难题，纾痛点解难点。坚持问题导向，“一企一策”精准解决问题，在精准帮扶中稳定企业生产、加快推动企业转型发展。

持续深化“放管服效”改革。推动涧西、高新政务服务大厅一体化融合，扎实推进“一窗受理”改革；做好12345热线办理，确保办结率100%，满意度95%以上。营造公平正义的法治环境，最大限度减少对企业正常生产经营的干扰；加强知识产权保护，保障各类市场主体安心经营、专心创业、公平竞争。

深入实施自贸区提升战略。发挥政策叠加优势，持续深化制度创新，聚焦制约产业发展的体制机制障碍，围绕重点企业需求和智能装备、生物医药等主导产业发展，在贸易、投资、金融、产业等重点领域持续谋划推出一批引领性改革举措，推动制度创新从“零敲碎打”式的突破向系统集成性创新转变。

向“新”而动 精准招商见行见效

涧西区高新区强化“抓招商就是抓发展，谋项目就是谋未来”的工作理念，建立健全以规划、项目、政策、要素、队伍为重点的系统化招商格局，实施“精准招商”。2024年，将重点围绕七个板块开展招商引资工作：一是智能装备制造产业重点发展先进农机装备、高端轴承、节能环保装备三条优势产业链；二是电子信息产业重点发展新型电子元器件、新型显示和智能终端、集成电路与智能传感器三条产业链；三是新能源产业重点发展氢能、新型储能两条产业链；四是围绕兽用生物制品及疫苗制造产业，重点发展生物疫苗产业链；五是以打造“高端综合商业街区—片区商业街区(街道)—便民商业生活圈(社区)”三层商业街区发展体系为目标发展街区经济；六是引入国内外知名民宿、营地、餐饮、书店、文创等品牌，促进不同业态融合发展，培育一批特色业态高度集聚的特色楼宇，打造楼宇经济新生态；七是引入高端餐饮、娱乐、汉服和非遗文化展演，融入农耕、国学等文化体验，推出房车露营等新文旅产品，打造民宿个性化品牌。

涧西区高新区将强化项目跟踪推进和跨部门、跨专班沟通协调机制，全力推动“在谈项目早签约、签约项目早开工、在建项目早投产、投产项目早达效”，正以最大诚意邀约八方客商，投资涧西(高新)，共赢未来。（涧宣 文/图）

重点招商方向

智能装备制造产业

重点发展先进农机装备、高端轴承、节能环保装备三条优势产业链。围绕农机上下游产业链及细分领域，推动农机关键零部件、传动器精密齿轮制造、进气设备等项目招商；围绕高端轴承产业链，引进一批高成长性企业项目；围绕节能环保装备产业链，谋划投资新建、扩建大型风电齿轮箱、液压系统等基础工业项目。

电子信息产业

重点发展新型电子元器件、新型显示和智能终端、集成电路与智能传感器三条产业链。新型电子元器件产业链，重点推进高性能、高效率、高可靠的光电核心元器件研发制造；新型显示和智能终端产业链，聚焦上游显示靶材领域，围绕新型显示技术发展配套靶材等招商；集成电路与智能传感器产业链，重点聚焦上游硅片、外延片、三代半导体材料等领域。

新能源产业

重点发展氢能、新型储能两条产业链。氢能产业链，重点发展氢燃料电池发动机核心部件，加强氢能重汽应用场景推广，加快布局建设加氢站，推动氢燃料电池发动机生产规模不断扩大；新型储能产业链，依托上游储能站示范效应，推动中游系统集成储能企业快速拓展市场，引导下游辖区工商业企业应用储能设备。

兽用生物制品及疫苗制造产业

重点发展生物疫苗产业链，依托新一代兽用基因工程疫苗、化学新结构创制药物、抗生素的开发，加快P3实验室验收投用，做大做强生物疫苗产业。依托中科科技园、生命科技园在孵企业，加快推进POCT诊断制品、高通量生物芯片与生化试剂、仪器研发等生物制造产业发展。

街区经济

打造“高端综合商业街区—片区商业街区(街道)—便民商业生活圈(社区)”三层商业街区发展体系。积极谋划打造高端综合商业街区，因地制宜构建“一街道一街区，一街区一特色”的街道商业街区布局。

楼宇经济

引入国内外知名民宿、营地、餐饮、书店、文创等品牌，促进不同业态融合发展，培育一批总部经济、创新孵化、电子信息、生物医药、电子商务高度集聚的特色楼宇，聚焦楼宇产业定向导入优质项目，打造楼宇产业创新生态。

民宿经济

引入高端餐饮、娱乐、汉服和非遗文化展演等打造民宿集群。发挥区位优势，融入农耕、国学等文化体验，注重体验情怀，推出房车露营等产品，打造民宿个性化品牌。

招商专职机构：涧西区投资促进中心

招商热线：0379-64823265