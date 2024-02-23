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向新而行 向质图强 ——2024中国洛阳开放招商云特刊
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.19 15:58

　　卷首语

　　春风劲吹“新”潮涌，牡丹花开又逢君。

　　从二里头遗址中国最早铸铜作坊炉火中的人文之光，到“四大发明诞生其三”的科技闪耀，从新中国第一台拖拉机“东方红”自此驶向原野，再到一大批风口产业集聚成势……河洛大地，这片历史上极具活力的创新热土，在今天加快发展新质生产力的时代呼唤下，再一次吹响了奋进的号角。

　　向“新”而行，向“质”图强。在地方考察时首次提出“新质生产力”，在中央经济工作会议上部署“发展新质生产力”，在全国两会上强调“因地制宜发展新质生产力”，在新时代推动中部地区崛起座谈会上对中部地区积极培育和发展新质生产力提出明确要求……习近平总书记关于新质生产力的一系列论述，是对马克思主义生产力理论的创新和发展，进一步丰富了习近平经济思想的内涵，标志着我们党关于生产力的认识实现了又一次飞跃，为推进高质量发展和中国式现代化提供了科学指引。

　　“所当乘者势也，不可失者时也。”当前和今后一个时期，是以科技创新引领产业升级、加快实现转型发展的战略机遇期，也是积极融入新发展格局、在新一轮区域经济版图重构中赢得主动的重要窗口期。我们必须清醒认识推动转型发展的重要和紧迫，增强转型发展的使命感紧迫感，进一步强化以科技创新引领产业升级，加快实现从要素驱动发展向创新驱动发展的根本性转变。重塑新动能的新型生产力，进而向新产业要新质生产力、向新质生产力要澎湃动力，正是高质量发展的关键之举。

　　聚焦新质生产力，需下好招商先手棋。新质生产力来源于科技创新，而支撑后者的主体是企业和项目。对洛阳来说，积极培育新的经济增长点，推动经济实现高质量发展，迫切需要积极培育和发展新质生产力；而强化精准招商，吸引一批科技含量高、成长性好的科技企业与项目落地，正是洛阳加快在新质生产力赛道实现弯道超车的非常之举。近年来，广大干部坚持“跳出洛阳看洛阳”的视野格局、“政府部门围着企业转”的服务意识，南上北下跑招商，让“四新一装备”等重点产业“风”起洛阳，已经为我们积极抢占新质生产力新赛道夯实了基础、培厚了土壤。

　　尤其是今年年初，洛阳市委紧锣密鼓召开会议，多次专题研究都市核心区、南部生态发展区、环都市区的发展成效，并坚持以问题为导向，对新一年的工作进行谋划部署。对都市核心区提出要依托自身功能定位和资源禀赋，加快形成优势互补、各具特色的城市经济发展格局；对南部生态发展区四县提出要因地制宜发展特色产业，加快打造绿色发展样板；对环都市区5个县区提出要坚定不移通过科技创新引领产业升级，着力打造县域经济发展高地。纵览全局，洛阳正在上下一心推动区域发展向“新”发力，各县区也已展开因地制宜、推陈出新的“竞速赛”。

　　牡丹花开百事兴，产业春风吹洛城。为深入贯彻落实市委关于产业发展的精神要求，进一步推动全市各县区加快形成新质生产力，洛阳日报今日推出《向“新”而行向“质”图强——2024中国洛阳开放招商“云”特刊》，通过多平台、多渠道、交互性发布，充分宣传各县区重点招商方向、项目和政策，交流借鉴新鲜经验和管用做法，有效促进精准招商和项目落地，推动城市高质量发展迈上新台阶，不断开创现代化洛阳建设新局面。(洛阳日报编辑部)
[ 责任编辑：马佳佳 ]
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