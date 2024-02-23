偃师男篮代表洛阳夺得省农民篮球赛总冠军

记者从市体育局获悉，河南省第十四届万村千乡农民篮球赛总决赛近日在灵宝市焦村镇卯屯村落下帷幕。在总决赛中，代表我市参赛的偃师男篮以59∶43击败濮阳队，赢得全省总冠军。

偃师男篮(红色球衣)在比赛中

记者从市体育局获悉，河南省第十四届万村千乡农民篮球赛总决赛近日在灵宝市焦村镇卯屯村落下帷幕。在总决赛中，代表我市参赛的偃师男篮以59∶43击败濮阳队，赢得全省总冠军。

第十四届万村千乡农民篮球赛历时半年多，分乡镇以下行政村比赛、各县区初赛、各省辖市决赛、全省赛区决赛、全省总决赛五个阶段进行。偃师队在本届比赛中以扎实的功底和稳健的临场发挥一路高歌猛进，进入全省总决赛，最终与信阳、济源示范区、平顶山、周口、新乡、濮阳、开封、三门峡等地的8支球队展开角逐，最终如愿登顶。

本届大赛举办以来，洛阳各县区篮球爱好者迅速组队参赛，在农村掀起了全民健身的热潮，进一步丰富了农村群众体育文化生活。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 通讯员 苏文辉 文/图）