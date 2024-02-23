“镖局”开进牡丹园 牡丹鲜切花送到家

眼下，牡丹花开正艳，牡丹鲜切花也广受游客欢迎。近日，一场创意十足的活动在神州牡丹园举行，“镖局”开进牡丹园，快递小哥变身为镖师，护送牡丹鲜切花。

活动现场

眼下，牡丹花开正艳，牡丹鲜切花也广受游客欢迎。近日，一场创意十足的活动在神州牡丹园举行，“镖局”开进牡丹园，快递小哥变身为镖师，护送牡丹鲜切花。

此次活动由顺丰速运洛阳分公司和神州牡丹园联合举办。该公司将“镖局”开在园内，快递小哥身着古装，向游客介绍牡丹鲜切花。游客在观赏牡丹的同时，可以在“镖局”了解牡丹品种、牡丹养护要领等知识，还可以购买牡丹鲜切花。

来自陕西富平的游客董女士第一次来洛阳赏牡丹，在活动现场，她买了几束牡丹鲜切花邮寄回家。

记者了解到，本月以来，顺丰速运洛阳分公司已累计发运牡丹鲜切花1.5万余单。针对牡丹鲜切花花期短、运输要求高等特点，该公司制订了专属包装方案，并利用航空优势资源，实现“同城即日达、跨省次晨达”，让游客“人在洛阳游，花已至家中”，助力牡丹文化节与洛阳牡丹产业发展。（洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 文/图）