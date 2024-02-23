花白色，皇冠型，中型花；花蕾圆尖形，蕾期顶端开裂，似绿牡丹；外轮宽大平展，雄蕊部分瓣化，花丝浅紫色，雌蕊正常或瓣化呈绿色彩瓣，房衣紫色，柱头粉红色；株型中高直立，花梗粗硬，生长势中，成花率高；适合盆栽、观赏园种植。
花白色，皇冠型，中型花；花蕾圆尖形，蕾期顶端开裂，似绿牡丹；外轮宽大平展，雄蕊部分瓣化，花丝浅紫色，雌蕊正常或瓣化呈绿色彩瓣，房衣紫色，柱头粉红色；株型中高直立，花梗粗硬，生长势中，成花率高；适合盆栽、观赏园种植。
清白
花白色，皇冠型，中型花；花蕾圆尖形，蕾期顶端开裂，似绿牡丹；外轮宽大平展，雄蕊部分瓣化，花丝浅紫色，雌蕊正常或瓣化呈绿色彩瓣，房衣紫色，柱头粉红色；株型中高直立，花梗粗硬，生长势中，成花率高；适合盆栽、观赏园种植。
贵妃点翠
花桃红色，皇冠型，中型花；花蕾圆尖形，花色娇艳，雄蕊部分瓣化，花丝紫红色，雌蕊瓣化或退化变小，瓣化呈绿色彩瓣，房衣紫红色；株型高大直立，当年生枝中长，花头直上，与叶面近平，枝条细硬、直；花香浓，生长势强，成花率高；适合盆栽、观赏园种植。（洛报融媒·洛阳网记者 李卫超 通讯员 王晓晖 摄）
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