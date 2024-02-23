考完中考体育后这些事情要注意

昨日，我市城市区中招体育考试(以下简称中考体育)结束。

昨日，我市城市区中招体育考试(以下简称中考体育)结束。

考生还要保留准考证吗？社会考生什么时候考试？针对家长、考生关注的热点问题，市教师发展中心相关负责人进行了解答。

问：中考体育结束后，考生还要留存准考证吗？

答：需要。将来计划参加中招体育特长生、尖子生测试的考生，需持中考体育准考证参加测试。如果不参加中招体育特长生、尖子生测试，考生也要保存好准考证，防止因遗失而造成信息泄露等问题。另外，理化生实验操作考试、信息技术考试有单独的准考证。

问：考生忘记分数，还有哪些途径能查分？

答：可咨询学校老师。考生出场时可通过大屏幕查看、核对个人成绩。如果考生忘记分数，等本校的考生全部完成考试，学校的负责老师会收到成绩单，需要查询分数的考生可到学校找相关负责老师进行查询。目前，暂无网上查分渠道。

问：孩子因病缓考，缓考具体什么时间进行？

答：我市2024年中招体育考试缓考于4月29日上午在洛四高(地址在洛阳市瀍河区夹马营路73号)进行，初三应届缓考生测试项目、分数标准等与其他应届生一致。

问：复读生中考体育何时进行，在哪里领取准考证、IC卡？

答：复读生属于社会青年考生的一种，考试于4月29日进行。考试当天上午7时20分前，复读生在洛四高考点体育馆门前领取IC卡和准考证，并排队入场。

问：复读生中考体育的测试项目和应届生一样吗？

答：一样。复读生需要注意，虽然中考体育的考试项目、满分标准与初三应届生一致，但各项目满分分值不同。复读生没有过程性评价分数，只需要参加终结性评价考试项目，按满分100分计算。

复读生各项目满分标准

●必考项目

中长跑(男生1000米、女生800米)

满分37分

●素质类选考项目

立定跳远、掷实心球、一分钟跳绳(三选二)

单项满分21分

满分42分

●技能类选考项目

篮球运球、足球运球、排球垫球、乒乓球左推右攻(四选一)

单项满分21分 （洛报融媒·洛阳网记者 莫思琪）