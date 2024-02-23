洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

考完中考体育后这些事情要注意
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.19 08:25

　　昨日，我市城市区中招体育考试(以下简称中考体育)结束。

　　考生还要保留准考证吗？社会考生什么时候考试？针对家长、考生关注的热点问题，市教师发展中心相关负责人进行了解答。

　　问：中考体育结束后，考生还要留存准考证吗？

　　答：需要。将来计划参加中招体育特长生、尖子生测试的考生，需持中考体育准考证参加测试。如果不参加中招体育特长生、尖子生测试，考生也要保存好准考证，防止因遗失而造成信息泄露等问题。另外，理化生实验操作考试、信息技术考试有单独的准考证。

　　问：考生忘记分数，还有哪些途径能查分？

　　答：可咨询学校老师。考生出场时可通过大屏幕查看、核对个人成绩。如果考生忘记分数，等本校的考生全部完成考试，学校的负责老师会收到成绩单，需要查询分数的考生可到学校找相关负责老师进行查询。目前，暂无网上查分渠道。

　　问：孩子因病缓考，缓考具体什么时间进行？

　　答：我市2024年中招体育考试缓考于4月29日上午在洛四高(地址在洛阳市瀍河区夹马营路73号)进行，初三应届缓考生测试项目、分数标准等与其他应届生一致。

　　问：复读生中考体育何时进行，在哪里领取准考证、IC卡？

　　答：复读生属于社会青年考生的一种，考试于4月29日进行。考试当天上午7时20分前，复读生在洛四高考点体育馆门前领取IC卡和准考证，并排队入场。

　　问：复读生中考体育的测试项目和应届生一样吗？

　　答：一样。复读生需要注意，虽然中考体育的考试项目、满分标准与初三应届生一致，但各项目满分分值不同。复读生没有过程性评价分数，只需要参加终结性评价考试项目，按满分100分计算。

　　复读生各项目满分标准

　　●必考项目

　　中长跑(男生1000米、女生800米)

　　满分37分

　　●素质类选考项目

　　立定跳远、掷实心球、一分钟跳绳(三选二)

　　单项满分21分

　　满分42分

　　●技能类选考项目

　　篮球运球、足球运球、排球垫球、乒乓球左推右攻(四选一)

　　单项满分21分 （洛报融媒·洛阳网记者 莫思琪）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    品茶赏花 疏肝养血
    品茶赏花 疏肝养血
    品茶赏花 疏肝养血
        今日谷雨。它是春夏相交的转折点，气温将快速回暖，雨水也随之增多。
  • ·得了痛风，到底该咋吃
  • ·挑战生命“禁区”，高难手术点亮七旬患者“新生”希望
  • ·新突破！市妇幼保健院成功开展早产儿视网膜病变矫正手术
    		•
    花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
    花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
    花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
        春分至，繁花艳。天气转暖，洛城各处花海如约绽放。市内的游园、市郊的山野……越来越多的市民到户外，选择...
  • ·漫游东关大街 寻迹“孔子问礼”
  • ·观烂漫春花 赏河山春色
  • ·沟门村：品兴华豆腐 赏美景连连
    		•  
    新闻排行
  • 官方接驳车、停车指南……薛之谦演唱...
  • 走进三省六校！洛阳“上新”招聘智能...
  • 2024版！洛阳将免费为市民游客发放1.3...
  • 《焦点访谈》聚焦洛阳：以花为媒 为文...
  • 洛阳120上线“短信视频呼救”功能
  • 4月19日牡丹花情预报
  • 4月20日至21日，洛阳公交将开通薛之谦...
  • 洛阳市委组织部研究部署部机关党纪学...
  • 服务上“新”！自贸区洛阳片区开启社...
  • 开行40列！洛阳中欧班列实现一季度“...
    		•
    百姓呼声
    龙门石窟景区环卫工将垃圾倒入河中？
    轻微违停免罚政策为何不含本地车辆？
    精彩图片
    铁骑加紧训练 护航牡丹...
    厨师李治峰：传承不守...
    栾川县秋扒乡白岩寺村...
    增设公益服务设施 提升...
    精彩热帖

    媲美

    白鹤镇花海

    “银丝”牡丹誉隋唐

    四月的绿色 仿佛春的裙裾
    /初绽芳容观牡丹
    /四月洛阳
    /天津晓月
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605