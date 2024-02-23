人大暗访监督 环保快速反应 合力守护伊洛河“源远流长”

16日至昨日，市人大常委会主任李保国采取“四不两直”方式，先后前往洛龙、偃师、伊川等地，在洛河、伊河沿线暗访检查黄河保护法落实情况。

16日至昨日，市人大常委会主任李保国采取“四不两直”方式，先后前往洛龙、偃师、伊川等地，在洛河、伊河沿线暗访检查黄河保护法落实情况。

自去年黄河保护法施行以来，李保国多次带队进行暗访监督，聚焦发现问题、反馈问题，强化整改落实、一督到底。在市人大常委会持续监督推动下，市生态环境部门快速反应并切实履行职责，积极整治伊洛河水环境污染风险隐患，持续加大排查力度，加强日常监测，加密巡河频次，努力确保生态良好、水质达标。

李保国指出，要深入学习贯彻习近平生态文明思想，积极践行新发展理念，把生态修复和环境保护摆在更加重要位置，强化环境污染治理，加大执法监管力度，持续完善治理体系，坚决守牢安全底线、环保红线，为高质量发展提供坚实支撑。要准确把握黄河保护法主要内容和实施重点，强化立法统筹，加大监督力度，发挥代表作用，共同营造保护黄河母亲河的浓厚氛围，推动黄河保护法全面落地见效。要深刻认识伊洛河保护立法的重要意义，坚决落实黄河流域生态保护和高质量发展国家战略，紧盯突出问题，加强立法统筹，找准解决办法，推动伊洛河保护立法稳步推进，确保法规顺应民意、管用有效。全市人大系统要充分发挥职能作用，加强统筹协调，综合运用听取专项报告、执法检查、专题询问、专题调研、暗访检查等形式，加大监督力度，发挥代表优势，扛牢保护治理责任，深刻领悟立法之本、准确把握行法之要、不断汇聚法治之势，以良法促善治，以行动抓落实，在新时代“黄河大合唱”中展现洛阳担当。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 张艳艳)