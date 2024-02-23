洛阳邙山牡丹园牡丹正值盛花期

目前，市区牡丹园中晚开品种牡丹开放，邙山上牡丹园的牡丹正值盛花期。

目前，市区牡丹园中晚开品种牡丹开放，邙山上牡丹园的牡丹正值盛花期。

●国家牡丹园

全园共有680多个品种牡丹开放，开花牡丹约占本园牡丹的60%，主要分布在南园凤鸣宝花区、精品园、牡丹展览馆、凤丹林、北园九色台、广场两侧，以及江南、西北牡丹收集区等处。盛开的牡丹品种有金星雪浪、花王、黄冠、岛大臣、日月锦、岛锦、御所樱等；初开的牡丹品种有迟蓝、豆绿、擎天粉、垂头蓝、软枝蓝、五洲红等。园内紫藤、海棠、丁香、杜鹃等争奇斗艳。

●隋唐城遗址植物园

全园共有500多个品种牡丹开放，开花牡丹约占本园牡丹的45%，主要分布在九色园、百花园、科技园、特色园等处。盛开的牡丹品种有银丝贯顶、什样锦、绿香球、百花娇艳、丹景红等；初开的牡丹品种有海黄、名望、黑妞、彤云夕照、岛乃藤等。另外，千姿牡丹园内绣球荚蒾、关山樱、松月樱、普贤象樱、郁金樱等万余株植物正值盛花期。

●王城公园

全园共有460多个品种牡丹开放，开花牡丹约占本园牡丹的46%，主要分布在牡丹仙子、月亮门、甘棠洲、王城春早、傲梅渲春等处。盛开的牡丹品种有黄冠、海黄、皇嘉门、杨贵妃、镰田锦、麟凤、春柳等；初开的牡丹品种有金阁、名望、岛乃藤、八千代椿、七福神等。园内木香、棣棠与高山牡丹蓝月亮、霓虹焕彩、洛阳红、彩绘、墨润绝伦、绿幕隐玉等竞相绽放。

●中国国花园

全园共有380多个品种牡丹开放，开花牡丹约占本园牡丹的35%，主要分布在勺园、东门内广场、二乔亭、国花台等处。盛开的牡丹品种有莲鹤、黄冠、紫斑、八千代椿、长寿乐、紫红殿等；初开的牡丹品种有白妙、彤云、金阁、天衣、新扶桑等。园内二月兰、芍药、樱花等竞相绽放。

●国际牡丹园

全园共有250多个品种牡丹开放，开花牡丹约占本园牡丹的58%，主要分布在华夏园、锦绣园、九色园、万芳园和二环路外侧等处。盛开的牡丹品种有楼兰美人、翰墨丹青、麻姑献寿、东篱银菊、莲鹤、白王狮子、岛大臣、白妙等；初开的牡丹品种有火鸟、花大臣、长寿乐、明石泻、八束狮子、天衣、八千代椿、镰田锦、寒樱狮子等。园内冰心、热恋(红色荷包牡丹)、黄刺玫、玫瑰忍冬、樱花等竞相绽放。

●天香牡丹园

全园共有约90个品种牡丹开放,开花牡丹约占本园牡丹的60%，主要分布在南大门东侧、北侧、西侧、园中心等处。盛开的牡丹品种有红宝石、花游、魏紫、冠世墨玉、乌金耀辉、日暮、小桃红、飞燕红装、卷叶红、璎珞宝珠等；初开的牡丹品种有十八号、新国色、春柳、八千代椿、酒醉杨妃、玉楼春、软玉温香等。园内晚樱、丁香、碧桃、海棠等争奇斗艳。

●南山牡丹园

全园共有约80个品种牡丹开放，开花牡丹占本园牡丹的20%，主要分布在九色花田、牡丹花海、花道、木栈道两侧等区域。盛开的牡丹品种有姚黄、豆绿、绿香球、绿幕隐玉、岛锦、墨润绝伦、贵妃插翠等。另外，国际芍药区种植的朱利伊莉、阿伦、红色魅力、迷你、美之碗、珊瑚魅力等20多个进口精品芍药初开，园内的月季、樱花、梨花等竞相绽放。

●神州牡丹园

全园共有500多个品种牡丹开放，开花牡丹约占本园牡丹的53%，主要分布在国花坛、精品观赏区、天王台等处。盛开的牡丹品种有黄翠羽、池塘晓月、花王、红斑白、明星、新日月、芳纪、胜葛巾、墨池金辉、村松樱、莲鹤等；初开的牡丹品种有花木兰、白雁、名望、奇迹、罗马金、黄冠等。园内棣棠、樱花、紫藤等争奇斗艳。

第41届中国洛阳牡丹文化节花情预报小组

2024年4月17日