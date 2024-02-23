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徐衣显主持召开市政府党组（扩大）会议
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.18 08:17

徐衣显主持召开市政府党组（扩大）会议
深学细悟明纪守纪扎实开展党纪学习教育
靶向发力纵深推进纠治群众身边不正之风

　　昨日上午，市政府党组书记、市长徐衣显主持召开市政府党组(扩大)会议，传达学习习近平总书记关于党纪学习教育等重要讲话重要指示精神，贯彻落实中央、省委、市委有关工作要求，研究部署市政府党组及全市政府系统党纪学习教育、集中整治群众身边不正之风和腐败问题等工作。

　　会议研究通过了《中共洛阳市人民政府党组关于开展党纪学习教育的工作方案》。徐衣显指出，在全党开展党纪学习教育，是习近平总书记亲自谋划、亲自推动的“党之大计”，是党的政治生活中的一件大事，也是加强党的纪律建设、推动全面从严治党向纵深发展的重要举措。他强调，市政府党组和全市政府系统要提高政治站位，站在坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的政治高度，高质量组织开展党纪学习教育，把握目标要求、从严从实推进，不断增强政治定力、纪律定力、道德定力、抵腐定力，始终做到忠诚干净担当。要坚持深学细悟，把《中国共产党纪律处分条例》作为学习重点，原原本本学、联系实际学、融入日常学，进一步严明政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律、生活纪律，做到学纪知纪明纪守纪。要强化以案促改，坚持正面引导和反面警示相结合，以案说德、以案说纪、以案说法、以案说责，认真学习对照，查摆问题不足，抓好检视整改，真正知敬畏、存戒惧、守底线。要注重结合转化，把党纪学习教育同落实党中央和省委部署要求、抓好“三项重点工作”结合起来，与抓好巡视整改、集中整治群众身边不正之风和腐败问题贯通起来，推动党纪学习教育走深走实，以实干实绩实效展现新担当新作为。

　　会议传达学习了中央纪委国家监委、省纪委监委有关集中整治群众身边不正之风和腐败问题部署安排，研究布置了全市政府系统相关工作。徐衣显强调，各级各部门要提高认识、强化担当。始终坚持人民至上，站稳人民立场，聚焦民生痛点难点和群众反映强烈的问题，持续用力抓纠治、强攻坚，切实把成效体现在解决突出问题、回应群众关切上。要聚焦重点、靶向施治。紧盯乡村振兴、教育、医疗、养老社保、扫黑除恶、耕地保护、生态环保等7个重点领域，分类施策、靶向施治、动真碰硬，严肃查处一批“蝇贪蚁腐”“小官大贪”问题，以优良党风政风带动社风民风。要完善机制、营造生态。坚持“当下改”和“长久立”相结合，完善重大行政决策制度规范、评估反馈、跟踪督办等制度，健全权力配置和运行制约长效机制，持续营造风清气正的政治生态。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 郭飞飞)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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