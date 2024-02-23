满满文化自信！洛阳地铁主题列车上新

“直须看尽洛城花，始共春风容易别。”“洛阳城东路，桃李生路旁。”“洛阳三月花如锦，多少工夫织得成。”……关于洛阳的诗词，您了解多少？今起，洛阳地铁将新上线诗词和文旅主题列车，邀您沉浸式感受洛阳文旅热度。

特色文旅专列

“直须看尽洛城花，始共春风容易别。”“洛阳城东路，桃李生路旁。”“洛阳三月花如锦，多少工夫织得成。”……关于洛阳的诗词，您了解多少？今起，洛阳地铁将新上线诗词和文旅主题列车，邀您沉浸式感受洛阳文旅热度。

本次上新的列车中，2列为特色文旅专列(1号线、2号线各1列)，1列为洛阳主题诗词专列(1号线)。乘客可以在地铁列车上，感受隋唐洛阳城的恢宏气象和诗意洛阳。

洛阳主题诗词专列以青绿色为主色调

市轨道交通集团运营分公司工作人员表示，3月底，洛阳地铁上线牡丹专列，为乘客提供沉浸式赏花场景，深受市民、游客喜爱。这次，该公司继续打造主题专列，为市民游客营造沉浸式体验场景，助力文旅发展。

特色文旅专列内的明堂图案

据介绍，洛阳主题诗词专列设计以青绿色为主色调，不仅与洛阳古典文化气息相契合，还与地铁车厢设施互成一体。车厢内，历代名家富有洛阳特色的诗句跃然眼前，或豪放不羁，或婉约细腻，每一句都在诉说着千年的故事，诗句旁还有古人抚琴、饮酒、登高怀远等创意画面，车厢内的拉环上也别出心裁地展示了一首首特色诗词。

游客拍照留念

在特色文旅专列车厢内，隋唐洛阳城遗址公园的九洲池、应天门、天堂明堂等悉数登场，Q版武皇与宫女形象更为车厢增添了几分俏皮，让游客在轻松愉快的氛围中感受隋唐盛世。(洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖 通讯员 闵雪/文 洛报融媒·洛阳网记者 董格非/图)