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聚焦科技创新 新安人大在行动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 2024.04.17 18:04

　　科技兴则国家兴，科技强则国家强。创新是多方面的，包括理论创新、体制创新、制度创新、人才创新等，其中科技创新的地位和作用十分重要。今年，新安县人大常委会紧抓科技创新这一“牛鼻子”，为新安经济高质量发展蓄力赋能。

　　4月16日，新安县人大常委会召开科技创新专项监督工作座谈会，县科工局、发改委、财政局等八家单位负责人就科技企业培育、科技创新激励、科技创新政策性资金使用三个方面进行汇报，县科技创新专项监督领导小组成员对汇报进行了点评，并提出了意见建议。

　　近年来，新安县把创新作为引领发展的第一动力，将科技创新工作纳入全县相关部门工作绩效考核，形成了县委、县政府领导，经开区和各镇各部门联动服务民营企业创新发展的“大创新”工作格局。目前，新安县高新技术企业达到102家，国家科技型中小企业161家，省级创新龙头企业1家，省级“瞪羚企业”10家，一批以创新为驱动的科技型企业正蓬勃成长。

　　在取得成绩的同时，不可否认的是，新安在科技企业培育、科技人才引进等方面仍存在着问题和不足。

　　“创新主体培育力度不够，高附加值、新兴产业链建设不足。”

　　“科技创新人才总量不足，人才‘引不进’‘留不住’现象同时存在。”

　　“金融机构对企业科技创新扶持力度有待进一步加大。”

　　在2023年年底召开的洛阳市委十二届五次全会暨市委经济工作会议提出，“要进一步强化以科技创新引领产业升级，加快实现从要素驱动发展向创新驱动发展的根本性转变，奋力闯出高质量发展新天地。”

　　市委工作重心在哪里，人大工作就跟进到哪里，力量就汇聚到哪里，作用就发挥到哪里。

　　“科技创新专项监督工作是今年的市县人大联动监督项目，我们将运用听取专项工作报告、发放调查问卷、专题调研、制定问题清单、督导整改、效果评估相结合的方式，在对科技创新工作进行全面监督的基础上，突出科创企业培育、科技创新激励、科技创新政策性资金使用三个重点，督促县政府下力气解决制约科技创新发展的瓶颈性问题、体制机制性障碍，改进提升工作质效。”新安县人大常委会教科文卫工委主任梁松献介绍道。

　　新安县人大常委会副主任王金华表示，“下一步，新安县人大常委会将组织部分人大代表组成联动监督领导小组，开展调研视察、会议审议、跟踪督办，并在5月份对县政府及县直有关部门的工作报告进行满意度测评，确保监督工作取得实效，助力企业科技创新，奋力开创科技创新引领高质量发展新局面。”(王泉 邓云云)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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