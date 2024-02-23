15日至17日，韩国扶余郡郡守朴政贤、议会议长张成龙带领代表团来洛访问。洛阳市市长徐衣显、市人大常委会主任李保国分别与代表团客人举行会谈，共叙友城交往，共话务实合作，共谋携手发展。

韩国扶余郡代表团一行来洛访问

徐衣显、李保国分别与代表团客人举行会谈

15日至17日，韩国扶余郡郡守朴政贤、议会议长张成龙带领代表团来洛访问。洛阳市市长徐衣显、市人大常委会主任李保国分别与代表团客人举行会谈，共叙友城交往，共话务实合作，共谋携手发展。

在会谈中，徐衣显对扶余郡代表团一行的到来表示欢迎，并简要介绍了我市市情。他说，洛阳历史文化悠久、产业基础雄厚、区位交通优越、开放活力蓬勃，是华夏文明的重要发祥地，也是“一带一路”重要节点城市、国家区域性中心城市、全国重要的综合性交通枢纽城市。洛阳与扶余郡都是历史悠久的古都，自1996年缔结友好城市关系以来，双方秉持结好初心，以友城交往为平台，在历史文化、文艺演出、教育医疗等方面交流日益密切。洛阳人民重视与扶余郡的友城关系，希望双方以此次访问为契机，在文化、经贸、教育、医疗、农业等方面加强全方位、多领域、深层次合作，互学互鉴增进友谊，互惠互利共赢发展，打造友城交流合作典范。

李保国介绍了人民代表大会制度优势和人大常委会职能作用。他说，洛阳市人大常委会和扶余郡议会之间的交往由来已久，曾多次互访学习，建立了友好的交流关系。希望双方进一步加强交流合作，持续互学互鉴，不断深化两市人民的友谊，让友谊之花像牡丹一样芬芳绽放。

朴政贤、张成龙表示，洛阳在古都文化传承、旅游业态创新、经济社会发展方面的先进经验值得学习借鉴，邀请洛阳参加今年9月在扶余郡举行的百济文化节。希望双方进一步巩固深化友好合作关系，拓展旅游、教育、经贸等领域务实合作，努力实现携手发展、互利共赢。

在洛期间，代表团一行还实地考察了隋唐洛阳城国家遗址公园、中国国花园、龙门石窟、洛阳杜康汝阳生产基地等处，洽谈文旅、产业等领域合作事项。

洛阳市人大常委会副主任夏磊、副市长牛刚等参加会谈。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 李雅君)