4月24日起开始抓拍！伊滨区部分路口增设交通技术监控设备

今日，“洛阳交警”发布消息称，洛阳市公安局交通警察支队八大队将在伊滨区14个路口增设24套交通技术监控设备，用于查处车辆违反信号灯通行、不按导向车道行驶、违反禁止标线、逆行等交通违法行为，4月24日启用。
今日，“洛阳交警”发布消息称，洛阳市公安局交通警察支队八大队将在伊滨区14个路口增设24套交通技术监控设备，用于查处车辆违反信号灯通行、不按导向车道行驶、违反禁止标线、逆行等交通违法行为，4月24日启用。
今日，“洛阳交警”发布消息称，洛阳市公安局交通警察支队八大队将在伊滨区14个路口增设24套交通技术监控设备，用于查处车辆违反信号灯通行、不按导向车道行驶、违反禁止标线、逆行等交通违法行为，4月24日启用。具体内容如下：
附：监控设备设置地点及查处的道路交通违法行为
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