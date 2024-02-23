4月24日起开始抓拍！伊滨区部分路口增设交通技术监控设备

今日，“洛阳交警”发布消息称，洛阳市公安局交通警察支队八大队将在伊滨区14个路口增设24套交通技术监控设备，用于查处车辆违反信号灯通行、不按导向车道行驶、违反禁止标线、逆行等交通违法行为，4月24日启用。

今日，“洛阳交警”发布消息称，洛阳市公安局交通警察支队八大队将在伊滨区14个路口增设24套交通技术监控设备，用于查处车辆违反信号灯通行、不按导向车道行驶、违反禁止标线、逆行等交通违法行为，4月24日启用。 今日，“洛阳交警”发布消息称，洛阳市公安局交通警察支队八大队将在伊滨区14个路口增设24套交通技术监控设备，用于查处车辆违反信号灯通行、不按导向车道行驶、违反禁止标线、逆行等交通违法行为，4月24日启用。具体内容如下： 附：监控设备设置地点及查处的道路交通违法行为 ⑥