外国游客迷路 民警巧用翻译软件相助

14日晚，两名外国游客与团队走散，在王城公园门口迷了路，在此执勤的西工公安分局民警借助翻译软件，成功将两人送回酒店。

民警康乃馨（左一）和同事与两名游客交流

14日晚，两名外国游客与团队走散，在王城公园门口迷了路，在此执勤的西工公安分局民警借助翻译软件，成功将两人送回酒店。

当日20时许，西工公安分局民警康乃馨和同事李耀武、张路文在王城公园门口执勤。其间，他们看到两名外国女子在附近徘徊，拦住过往群众，像是在问路。他们来到跟前发现，两名女子说着一口俄语，满脸着急。民警康乃馨不会俄语，尝试用英语交流，但两名游客听不懂。

随后，民警康乃馨使用手机上的翻译软件与两人交流。原来，两人来自俄罗斯莫斯科，当日下午与团队成员一起到王城公园赏牡丹，不料与大家走散，不知如何回酒店。两人提供的订单信息显示，所住酒店是位于洛龙区牡丹大道的牡丹大酒店。

“我们把两人送到地方，可他们又说不是这个酒店。”民警康乃馨说，两人说她们住的酒店附近有一个公园，他根据经验判断，她们住的应该是涧西区牡丹广场附近的牡丹城宾馆。

最终，民警康乃馨和同事将两人送了过去，两人对民警的热情帮助表示感谢。（洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 通讯员 张国锋 文/图）