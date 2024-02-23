明堂天堂夜游活动带游客“穿越”盛唐

唐代流行什么样的穿搭？从初唐至晚唐，唐代服饰经历了哪些变化？近日，在隋唐洛阳城国家遗址公园明堂天堂，“观唐盛宴”汉服复原秀精彩上演，模特中不乏拥有近千万粉丝的网络大V“肉脸橙”和多次登上央视舞台的汉服达人“长歌要努力吖”。

演艺《神宫乐舞》

唐代流行什么样的穿搭？从初唐至晚唐，唐代服饰经历了哪些变化？近日，在隋唐洛阳城国家遗址公园明堂天堂，“观唐盛宴”汉服复原秀精彩上演，模特中不乏拥有近千万粉丝的网络大V“肉脸橙”和多次登上央视舞台的汉服达人“长歌要努力吖”。

汉服复原秀结束后，天色渐暗，明堂天堂内的夜间演艺接连上演。

19时，在明堂西侧，“李白”出现在舞台上与游客对诗，共话大唐气象。不远处，乐器与舞蹈相配合的“琵琶歌舞蹈”精彩上演，向游客展示唐代的包容与开放。紧接着，在北广场主舞台上，“西域公主”即兴一舞，还邀请游客上台进行音律比赛。这3个场景，均是演艺《寻洛奇遇》的演出现场。

20时，在天堂7层，演艺《唐茶表演》在大厅上演。演员向游客展示唐代人的制茶、饮茶器具，并讲解制茶流程。

20时30分，最后一场演艺《神宫乐舞》在明堂大殿上演，分属不同团队的“舞姬”现场比拼舞技，以争得向武则天献舞的机会。

据悉，明堂天堂的夜间演艺将持续至5月7日，以丰富夜间景区业态，提升游客体验。（洛报融媒·洛阳网记者 李晓楠 文/图）