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洛阳评定一批河洛领军人才、青年拔尖人才
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.17 08:27

　　记者昨日从市委人才办获悉，我市日前评定2023年度河洛领军人才98名、河洛青年拔尖人才55名。

　　自2023年起，我市计划在5年内每年遴选100名左右河洛领军人才和50名左右河洛青年拔尖人才，旨在加快培养和储备一批数量充足、结构合理、素质优良的高层次后备人才，深入实施人才强市战略，助力现代化洛阳建设。

　　经推荐、筛选、公示等流程，此次我市共评定河洛领军人才98名(含科技创新领军人才14名、科技创业领军人才6名、企业家领军人才10名、文化领军人才10名、教育教学领军人才30名、基础研究领军人才8名、医疗卫生领军人才10名、技能领军人才10名)，评定河洛青年拔尖人才55名(含科技创新青年拔尖人才30名、青年博士后创新人才5名、文化青年拔尖人才20名)。

　　市委人才办相关负责人表示，下一步将加大对入选人员的支持和培育力度，跟进做好项目支持、资金支持、服务保障、精神激励等工作，推动入选人员加快成长，在现代化洛阳建设中发挥更大作用。在项目、资金方面，将优先推荐入选人员申报省级以上科研项目或基金，成立领军人才工作室，给予人才培养、科研条件建设等支持。入选人员还将被直接认定为我市高层次人才，按规定享受住房补贴、子女入学、医疗保健等高层次人才相关支持政策。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 通讯员 王昱珺)

　　2023年度河洛领军人才、河洛青年拔尖人才入选名单

　　一、河洛领军人才(共98名)

　　1.河洛科技创新领军人才(14名)

　　李彬 洛阳理工学院

　　石雅琳(女) 黎明化工研究设计院有限责任公司

　　石兆勇 河南科技大学

　　张永新 洛阳师范学院

　　邢玲(女) 河南科技大学

　　原翔(女) 河南科技大学第一附属医院

　　李记天 河南省洛阳正骨医院(河南省骨科医院)

　　琚伟伟 河南科技大学

　　虞跨海 河南科技大学

　　李文超 洛阳轴承研究所有限公司

　　张磊 中航光电科技股份有限公司

　　马利平 中科(洛阳)机器人与智能装备研究院

　　周德刚 洛阳惠中兽药有限公司

　　何鹏 中国航空工业集团公司洛阳电光设备研究所

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[ 责任编辑：马勇玲 ]
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