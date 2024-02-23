昨日，市政协党组(扩大)会议暨理论学习中心组集体学习研讨会召开。市政协党组书记、主席孙延文主持会议并讲话。

昨日，市政协党组(扩大)会议暨理论学习中心组集体学习研讨会召开。市政协党组书记、主席孙延文主持会议并讲话。

会议传达学习习近平总书记近期重要讲话、重要指示、重要文章精神；深入学习习近平总书记关于党纪学习教育的重要指示，以及中央、省委、市委有关会议精神，研究部署市政协党纪学习教育工作；审议《中共政协洛阳市委员会关于进一步加强全市政协系统党的建设工作的若干意见》。

会前，市政协党组理论学习中心组成员进行了自学。会上，与会人员围绕学习习近平总书记在《求是》杂志发表的重要文章《加强和改进人民政协工作全面发展协商民主》开展集体学习研讨，结合自身思想和工作实际进行交流发言。

孙延文指出，要深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，毫不动摇坚持和加强党对人民政协工作的全面领导，围绕全市中心工作建诤言、出实招、谋良策，深度充分协商，广泛凝聚共识，为现代化洛阳建设作出更大贡献。

孙延文强调，全市政协系统各级党组织和广大中共党员要深刻理解加强党的纪律建设的重大意义，牢牢抓住严肃政治纪律和政治规矩这个纲，把政治要求体现在党的各项纪律中，坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。要准确把握党纪学习教育目标要求，认真学习新修订的《中国共产党纪律处分条例》，做到学纪、知纪、明纪、守纪，始终做到忠诚干净担当。要从严从实组织实施，加强工作统筹，把开展党纪学习教育同做好年度重点履职工作紧密结合，把党纪学习教育成果转化为锤炼能力作风、加强专门协商机构建设的实际成效，以党建高质量促进履职高质量。(洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 冯波)