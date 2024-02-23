品尝泰国美食、感受东南亚风情……洛阳榴莲狂欢节来了

作为“青春洛Young 潮享消费”促消费活动之一，16日，“榴莲”忘返·跻身顶“榴”洛阳榴莲狂欢节新闻发布会举行。5月1日至5日期间，洛阳市民可在家门口品尝泰国美食、感受东南亚风情。

作为“青春洛Young 潮享消费”促消费活动之一，16日，“榴莲”忘返·跻身顶“榴”洛阳榴莲狂欢节新闻发布会举行。5月1日至5日期间，洛阳市民可在家门口品尝泰国美食、感受东南亚风情。

本次活动将通过网上直播、线上展示订购、线下物流配送，以及邻里中心直购等方式，让市民共享经济开放红利。其中，在重点商圈、特色商业街、大型商业综合体和连锁商超开展榴莲狂欢节折扣活动；打造洛阳榴莲狂欢市集，现场将推出暹罗国公主和盛唐公主开展跨时空的穿越和文化互动表演，以及晚间特色演出；举行综保区高质量发展论坛等活动。

值得期待的是，洛阳榴莲狂欢市集将于应天门广场举行。届时，现场将打造榴莲忘返区、缤纷东南亚集、热带风情坊、唐韵集萃区等4个展区，设置美食餐饮、娱乐休闲、打卡领奖、演绎互动等环节，丰富消费体验。其中，在榴莲忘返区，市民和游客可品尝烤榴莲、榴莲冰淇淋、榴莲千层等特色产品，推出泰国菜烹饪演示，现场可品尝泰国美食；在缤纷东南亚集，榴莲雪媚娘、榴莲咖啡以及榴莲雪糕、榴莲芒果冰沙等甜品、饮品齐聚，咖啡房车、冰淇淋房车等也将亮相；在热带风情坊，泰国纺织、泰银制品、藤编工艺、木雕等具有东南亚文化元素的特色商品将一一“登场”；在唐韵集萃区，将汇集和展示国风元素的文创优质产品。

此外，新闻发布会上亮相的洛阳国贸集团品牌IP——“贸贸”与“依依”，也将在狂欢节期间参与巡游活动，打造沉浸式消费体验。

此次活动以“榴莲”为媒介，借助洛阳海陆空网及“一带一路”重要节点城市优势，将东南亚以及中亚国家的水果“引进来”，加强洛阳与共建“一带一路”国家的经贸合作与文化交流，推动洛阳文商旅融合发展；同时，向外展示了洛阳综合保税区的优势和功能，有助于吸引更多国内外企业进驻，推动洛阳工业制造与智造积极“走出去”。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 文/图）