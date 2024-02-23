守护百姓用药安全！洛阳实现“千里眼工程”远程监管全覆盖

运用智慧监管提效能，守护百姓用药安全——16日，洛报融媒记者从洛阳市市场监管局了解到，洛阳已实现药品生产企业、批发公司、药品零售连锁总部仓库和医疗机构制剂室生产线“千里眼工程”远程监管全覆盖。

运用智慧监管提效能，守护百姓用药安全——16日，洛报融媒记者从洛阳市市场监管局了解到，洛阳已实现药品生产企业、批发公司、药品零售连锁总部仓库和医疗机构制剂室生产线“千里眼工程”远程监管全覆盖。

通俗地说，“千里眼工程”远程监管就是通过安装在涉药企业关键点位的多个高清摄像头，对药品企业的生产、流通等环节的质量管控进行“现场直播”。与此同时，市场监管部门的执法人员可以随时随地开展远程视频检查，监督企业按照标准规范实施药品质量管控。“千里眼工程”远程监管如何工作？洛报融媒记者进行了采访。

10时许，在位于洛阳市西工区的洛阳春寿堂中医院烘干室，身着无菌服的工作人员正在将制好的药丸放在烘干机里，她的右后方安装着一个高清摄像头，正在运转的监控设备可以将现场情况实时上传至平台。执法人员打开手机里安装的智慧监管软件，选春寿堂中医院名称后点击“烘干室”界面并进入，手机屏幕呈现的实时画面和现场一致。“按照布点要求，我们监控的摄像头分别安装在配料室、制丸室、烘干室、内包室、外包室和检验室。”该院相关负责人介绍。

在河南源康大药房连锁有限公司总部仓库内，洛报融媒记者看到，仓库的阴凉库、常温库、冷库、中药饮片库等处一共安装了8个高清摄像头，覆盖所有重点区域，工作全程可“现场直播”；在该公司办公室的电脑上，分区域显示高清摄像头拍摄的实时画面供质管人员查看。“比如通过安装在复核台上方的高清摄像头，可以抽查出库复核员在发货时有没有按流程核对药品名称、产品批号等信息。”该公司负责人说。

通过“千里眼工程”远程监管发挥的作用已经凸显。洛阳市市场监管局药品安全监管科相关负责人告诉洛报融媒记者，有一次，他们随机抽取一家药品连锁总部仓库进行远程查看，发现对方将整件药品直接堆放地面，没有按照规范要求进行储存，于是马上电话联系企业负责人进行整改。“很快，企业工作人员到仓库整理药品的实时画面就出现在了屏幕上。”该负责人说，“千里眼工程”大大提升了监管效能，比如工作人员操作不规范、仓库药品堆放混乱等情况，都可以第一时间通知相关企业并督促立即整改或限时整改。

除了“现场直播”实时监管，企业的经营情况也可随时调取。洛报融媒记者了解到，企业的药品批生产记录、供货方资质、经营证照、批检验报告等关键数据会定期上传至“千里眼工程”远程监管平台，监管部门能够据此了解企业生产经营质量管理情况，针对薄弱环节和风险隐患督促其落实主体责任，加强规范管理；同时，通过远程查看被检查企业的重点部位和关键环节，结合现场检查，实现线上线下协同监管一体化。

“千里眼工程”是药品智慧监管的一项重要举措。2024年第一季度，洛阳市市场监管局执法人员已通过“千里眼工程”远程视频检查企业183次，发现并整改问题企业12家次，日常监管单次检查时间平均缩减30%以上。

洛阳市市场监管局相关负责人表示，下一步，该局将完善拓展远程监管“千里眼工程”平台功能，结合国家药品重点品种追溯系统，对全市零售药店和医疗机构的重点品种进行追溯，确保药品来源可查、去向可追，使监管既“无事不扰”又“无处不在”，不断满足人民群众安全用药需求。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 孙怀真 赵利波 孙瑾靖 文/图)