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“团扇奶奶”组团画牡丹送游客
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.16 08:37
陈素祯（右一）和牡丹书画团的其他成员在团扇上画牡丹

　　82岁的陈素祯老人是涧西区重庆路二社区(以下简称重二社区)的居民，同时她也是社区“三自”组织——牡丹书画团的成员。今年牡丹文化节期间，陈素祯和她的老姐妹们利用绘画特长，让一朵朵国色天香的牡丹花“开”在了团扇上。这下，她们不仅在社区迅速“出圈儿”，甚至还吸引了外地游客慕名而来。

　　11日上午，记者在重二社区一处牡丹盛开的院子里找到了陈素祯等人，只见她们围坐在桌子旁，左手轻压团扇，右手执笔，正在认真地画着牡丹。“这朵画成乳白色的吧，内部花瓣细碎一些，最近咱洛阳的‘金丝贯顶’挺火，好多外地游客专门排队去看呢！”陈素祯一边和同伴说着，一边查看手机里保存的牡丹图片。

　　说话间，一把把绘制有精美牡丹图案的团扇“出炉”。大家又在底部一一套上流苏，再装入袋子里。“最近，大伙儿还给我们这支队伍起了个名字，叫‘团扇奶奶’。”陈素祯笑着告诉记者。

　　包括陈素祯在内，“团扇奶奶”团队现有成员9人，平均年龄70岁。2015年，陈素祯等几位喜欢写写画画的居民在社区的支持下，组织成立了牡丹书画团，每周定期聚在一起练习书画技艺。不仅如此，她们还是社区的志愿者，装饰小区黑板报、美化空白墙壁……重二社区画有牡丹图案的地方，大多出自她们之手。

牡丹团扇

　　“洛阳这两年汉服火热，我们就萌发了画牡丹团扇的念头。”陈素祯说，一袭汉服、一把团扇的搭配让人赏心悦目，在团扇上绘制牡丹图案，更能凸显洛阳的特色，也能让牡丹“常开”。这个想法得到了重二社区的支持，3月底，社区把购买的20把空白团扇和颜料等材料交给陈素祯等人，没想到她们仅用了3天就画好了，牡丹团扇还没出社区邻里中心的大门，就被前来办事的居民“抢”空了。

　　这下，“团扇奶奶”们的信心更足了。现在，她们每到周末会到洛阳多个景点，将牡丹团扇赠送给外地游客。除此之外，她们也正考虑和部分景区附近的文创店进行对接，以成本价售卖牡丹团扇，所得资金可以继续购买原材料绘制更多的团扇。

　　“‘团扇奶奶’是社区通过发掘和培养‘三自’组织，尝试实现‘造血’功能的一次探索。”重二社区相关负责人说，前两天，他们将“团扇奶奶”的作品发到了网上，已经吸引了一些文创产品经营者的注意，还有人主动找到社区对接。下一步，他们将对社区现有的各类“三自”组织进行梳理，引导和推动其发挥更大作用，在创新基层社会治理的同时丰富群众生活。（洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 李亚娟 李元榕 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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