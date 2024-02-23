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徐衣显主持召开专题会议研究政府投资项目管理和“过紧日子”等工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.16 08:25

徐衣显主持召开专题会议研究政府投资项目管理和“过紧日子”等工作
精准分类靶向施策规范政府项目管理
开源节流兜牢底线防范各类风险隐患

　　昨日，市长徐衣显主持召开专题会议，研究政府投资项目管理和“过紧日子”等工作。他强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于厉行节约、反对浪费的重要论述，严格落实“过紧日子”要求，严把财政支出关口，严管政府项目投资，坚决兜牢“三保”底线，确保各类资金使用安全规范、科学高效，为经济社会高质量发展提供有力支撑。

　　徐衣显指出，政府带头“过紧日子”，把更多的财政资金用在事关人民福祉和高质量发展的大事要事上，提振信心、稳定增长、防范风险、确保民生。他强调，各级各部门要提高站位、凝聚共识。按照中央、省部署要求，坚决贯彻党政机关习惯“过紧日子”的要求，统筹好全局和局部、当前和长远、发展和安全，科学统筹财政资源，合理确定预算规模，真正把资金用在民生急需上、投到发展紧要处，让有限财力发挥出最大的社会效益、民生效益。要精准分类、规范管理。以严管政府投资项目为重点，以防范新增债务风险为底线，完善政府投资项目分类管理细则，严格前期论证、资金审核、决策审批、工程变更、责任追究等程序，提升政府投资项目管理的科学化、精准化、规范化水平。要开源节流、保障民生。坚持挖潜增收、节支保重两手抓，培植税源增长点，做大做优财政“蛋糕”，确保运行平稳平衡。坚持量入为出，区分轻重缓急，细化“过紧日子”举措，严把预算支出、资产配置、政府采购等关口，全面压减非刚性、非重点、非急需支出，集约高效用好资金，兜紧兜牢基层“三保”。要防范风险、守牢底线。树牢风险意识、底线思维，强化全市“一盘棋”思想，用足用好各类政策，创新“四资”运作模式，加快清理拖欠企业账款，分类推动融资平台转型，有序推进政府债务化解，着力减存量、控增量、防变量、提质量，为现代化洛阳建设奠定坚实支撑。

　　张玉杰、余杰等参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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