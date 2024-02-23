助力大湾区建设！洛阳企业为澳门大桥提供关键产品

记者从中国船舶七二五所中船双瑞(洛阳)特种装备股份有限公司获悉，该公司为近日顺利合龙的澳门大桥提供了桥梁减隔震支座、伸缩缝等关键产品，为粤港澳大湾区建设再次贡献“洛阳保障”。

记者从中国船舶七二五所中船双瑞(洛阳)特种装备股份有限公司获悉，该公司为近日顺利合龙的澳门大桥提供了桥梁减隔震支座、伸缩缝等关键产品，为粤港澳大湾区建设再次贡献“洛阳保障”。

作为庆祝澳门回归祖国25周年的重点献礼工程之一，澳门大桥主线全长3.085公里，主跨280米，是构建澳门城市交通体系的关键节点。该桥为澳门首座双向8车道跨海大桥，在建设期间创新采用了新材料、新工艺、新设备及数智建造管理。

2021年9月，凭借突出技术优势，双瑞特装得到了澳门大桥业主单位、建设单位、监理单位等多方肯定，成功中标，并在此基础上成立项目专班，认真研究设计单位提出的各项要求，启动相关部件研制和生产。

由于该桥主体部件全部采用不锈钢材料，其建设对技术和材料要求极为严苛。双瑞特装积极发挥在海洋环境耐蚀等领域的研究经验，从桥梁运营安全性、产品经济性等多维度综合考虑，结合项目实际工况，制订了缜密技术验证方案，并详细策划生产组织、工艺流程等，通过“虚拟制造模拟+缩比验证”等方式，突破了超大型奥氏体不锈钢支座铸件的工艺技术难题，顺利完成该项目多型号支座一次性无质量问题交付。

此外，双瑞特装为澳门大桥引桥提供了部分伸缩缝产品。该产品具备适应梁端伸缩和防水等功能，能够为桥梁运行进一步提供保障。

迄今为止，双瑞特装产品已成功配套港珠澳大桥、深中通道、澳门大桥、香港首次桥梁转体等项目，用优良品质护航粤港澳大湾区建设。该企业近年还推动多项产品成功走出国门，陆续在马尔代夫中马友谊大桥、孟加拉国帕德玛大桥等重大国际合作项目中一展“洛阳制造”风采。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 徐兆琦 王澍)