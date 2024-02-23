世界嗓音日：保护嗓子 从日常做起

今天是世界嗓音日。“不见其人，但闻其声”，嗓音的重要性不言而喻。

今天是世界嗓音日。“不见其人，但闻其声”，嗓音的重要性不言而喻。如何才能更好地保护嗓子？有哪些小妙招能守护我们的“好声音”，不让嗓音随容颜而老去？

这些习惯会使声音提前衰老

声音异常可以这样自查

注意声音变化

在日常对话或唱歌时，是否有持续性嘶哑、音调变化或音量减弱。

咽喉自检

在镜子前张开嘴，发出“啊”的声音，观察喉咙是否有红肿、肿块或异常情况。

咳嗽和吞咽测试

尝试咳嗽和吞咽，感受是否有疼痛、困难或异物感。这些可能是喉部问题的早期信号。

声带休息

如果声音嘶哑，先尝试减少说话，让声带适当休息。如果休息后声音嘶哑没有改善，应考虑就医。

提醒

嗓音出现问题，轻则炎症，重则肿瘤。一旦发现异常或持续的声音问题，要及时就医。声音嘶哑可能是喉癌的早期表现，及时就医、积极治疗很重要。

养好嗓子 牢记“三要三不要”

自我保健是拥有好嗓子的关键，护嗓有“三要三不要”，大家务必记心上。

“三要”

饮水充足要常记

每日保证充足的水分摄入，尤其在讲话或唱歌前后，适量饮水能有效润滑喉部，建议喝温开水。

发声习惯要良好

说话时尽量保持音量适中、语速平稳，避免突然提高音量或强行挤压喉咙发音。长时间讲话或唱歌后，应适当休息。

生活习惯要健康

保持规律作息，保证充足睡眠；避免烟酒刺激；饮食以清淡为主，多吃富含维生素和水分的食物，避免辛辣、油腻食物。

“三不要”

不要过度激动

情绪剧烈波动容易导致声带紧张，过度用力发声可能导致声带损伤。

不要过度用嗓

长时间讲话、唱歌或大喊大叫都会过度损耗声带，导致声带疲劳甚至损伤。

不要待在不良环境里

不要待在存在空气污染、干燥的空间等，以减少污染物等对呼吸道的刺激。

推荐3款清咽润喉汤饮

从中医角度看，咽喉疾病患者多因肺脾肾亏虚、咽喉失养或虚火上炎所致，故饮食上以清润为主。

百参润喉茶

百合12克、沙参9克、薄荷6克、绿茶5克，沸水泡开频饮。适合喉咙干痒、偶有干咳、咽部有异物感者。

胖大海茶

胖大海10克、甘草10克、蜂蜜一匙，沸水泡开频饮。缓解声音嘶哑、咽喉干痛等症状。

石斛麦冬橄榄瘦肉汤

石斛30克、麦冬30克、橄榄3个、猪瘦肉200克，煲汤，调味服食。缓解慢性咽喉炎、咽干喉痛、声音嘶哑等症状。

按摩3个穴位 缓解咽喉不适

天突穴

位于颈部正中线上，胸骨上窝中央，即胸骨柄上缘凹陷处。按摩天突穴对于咽喉疼痛、声音嘶哑、咳嗽等咽喉疾患有较好的调理作用。

廉泉穴

位于颈部正中线，喉结上方，舌骨上缘凹陷处。按摩廉泉穴，对于咽喉肿痛、声音嘶哑、吞咽困难等有较好的缓解作用。

合谷穴

位于手背，第一、二掌骨间，第二掌骨桡侧的中点处。按摩合谷穴，对咽喉疼痛、声音嘶哑等症状有一定的辅助治疗作用。

按摩方法

用拇指指腹按压穴位，每次对每个穴位按揉一两分钟，力度适中，以局部有酸胀感为宜。每日可多次按摩，在用嗓前后按摩，效果更佳。（洛报融媒·洛阳网记者 朱艳艳）（视觉设计 洛报集团版式工作室 吴芳）