提醒！老君山、天河大峡谷索道暂时停运

老君山景区、天河大峡谷景区官微发布最新公告。
老君山景区、天河大峡谷景区官微发布最新公告。
老君山景区、天河大峡谷景区官微发布最新公告，内容如下：
老君山峰林索道检修停运公告
尊敬的游客朋友：
为了确保客运索道安全运营，给游客提供更优质的服务，老君山景区二级峰林索道(中天门—十里画屏段)将于2024年4月15日19时停运，进行全面检修保养，4月16日12时恢复正常营运。
峰林索道检修期间，一级索道云景/中灵索道(山下—中天门段)正常运营。游客可乘坐一级索道至中天门后步行登顶。年老体弱带小孩的游客请您量力而行。给您造成不便，敬请谅解！
老君山文旅集团
二〇二四年四月十五日
天河大峡谷索道停运公告
各旅行社、各相关单位、各位游客：
因五圣峰索道检修(二次编绳)需要，2024年4月15日—2024年4月21日索道暂停营运。天河谷、五圣峰、公明道院等各游览区域正常开放。
由此给您的旅途带来不便，深表歉意！请相互转告，感谢配合！
咨询电话：0379-66636666
天河大峡谷旅游度假区
2024年4月14日
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