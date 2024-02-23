提醒！老君山、天河大峡谷索道暂时停运

老君山景区、天河大峡谷景区官微发布最新公告。 老君山景区、天河大峡谷景区官微发布最新公告，内容如下： 老君山峰林索道检修停运公告 尊敬的游客朋友： 为了确保客运索道安全运营，给游客提供更优质的服务，老君山景区二级峰林索道(中天门—十里画屏段)将于2024年4月15日19时停运，进行全面检修保养，4月16日12时恢复正常营运。 峰林索道检修期间，一级索道云景/中灵索道(山下—中天门段)正常运营。游客可乘坐一级索道至中天门后步行登顶。年老体弱带小孩的游客请您量力而行。给您造成不便，敬请谅解！ 老君山文旅集团

二〇二四年四月十五日 天河大峡谷索道停运公告 各旅行社、各相关单位、各位游客： 因五圣峰索道检修(二次编绳)需要，2024年4月15日—2024年4月21日索道暂停营运。天河谷、五圣峰、公明道院等各游览区域正常开放。 由此给您的旅途带来不便，深表歉意！请相互转告，感谢配合！ 咨询电话：0379-66636666 天河大峡谷旅游度假区

2024年4月14日 ⑥