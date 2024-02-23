特别策划｜从运河原点出发 汝窑瓷画运河城市文化行来到第四站洛阳

“唯有牡丹真国色，花开时节动京城。”十三朝古都洛阳，因为隋唐大运河，汝窑瓷画相遇洛阳牡丹，会有怎样的奇妙境遇？

大运河传媒讯(徐蓉 国银)“唯有牡丹真国色，花开时节动京城。”十三朝古都洛阳，因为隋唐大运河，汝窑瓷画相遇洛阳牡丹，会有怎样的奇妙境遇？4月15日，正值第41届中国洛阳牡丹文化节期间，“汝窑瓷画运河城市文化行”巡展活动第四站在洛阳龙门古街举行。河南省政府原副省长贾连朝宣布洛阳站活动正式开幕。洛阳市副市长李刚赞扬“把洛阳山水、洛阳牡丹和运河文化入汝窑瓷画”为享誉国内外的中国洛阳牡丹文化节增添了靓丽光彩。

河南省政府原副省长贾连朝宣布洛阳站活动正式开幕

活动由中国文化艺术发展促进会、世界运河历史文化城市合作组织(WCCO)、河南慈善联合总会、人民政协报指导，洛阳市慈善总会、平顶山市慈善总会、洛阳市文联联合主办，洛阳文旅集团、宝丰大博汝窑瓷画文化创意有限公司、大运河传媒共同承办。

此前，该巡展活动在中国大运河原点城市江苏扬州正式启动，并在大运河沿线城市河南开封、北京通州成功举办。洛阳是第四站，接下来，汝窑瓷画还将更加深入新时代大运河文化的保护传承与利用，在更多运河沿线城市举办巡展活动。

洛阳站巡展活动共展出约200件瓷画作品，既有千年大运河壮丽城市群布局图、中国传世名画、运河书画人物长卷、运河十八大功臣像等体现运河千年历史文化底蕴的瓷画，又有洛阳牡丹、城市风光、运河风采摄影，更有历代名家牡丹画作等具有“洛阳”特色的瓷画。

平顶山宝丰县的汝窑是宋代“汝、官、哥、钧、定”五大官窑之首。瓷画，顾名思义是在瓷器上作画，并烧制成瓷器。而大博汝窑瓷画，则是将传统的汝窑工艺和数码摄影微喷工艺、无机颜料打印技术等相结合，将古老的运河传世名画、现代摄影作品等变成了瓷画艺术品。最独特的是，相比于传统瓷画厚重、易碎、幅面小，且运输十分困难的缺点和局限性，经过特殊工艺的汝窑瓷画不仅不怕日晒雨淋、酸碱侵蚀，而且具有“大、薄、轻、韧、透”的突出特点。不仅轻松就能卷起来带走，而且不会有折痕、打孔不掉瓷、切割不变形。

为了留住运河城市的风光，河南平顶山市原政协副主席、宝丰大博瓷画创始人张柳松多年来走遍大运河沿线35城，以专业的技法，用无人机拍摄下古老运河的四时风光，在高空俯视的镜头下，运河城市的风云雷电、雨雪晴岚，尽情定格，成为名副其实的“中国运河城市航拍第一人”；为了传承和发扬运河文化，他查阅大量资料，以图文并茂的形式，用瓷画展现运河历史和人物事迹；为了在瓷画上完美重现牡丹艳丽之姿，他还突破了瓷画红色烧制难的问题，烧制出了精美的瓷画牡丹。

中国文化艺术发展促进会副主席兼秘书长王建国在致辞时赞美，用中华汝瓷之光，绘运河大美蓝图，赞洛阳国花之都，可以表达本次活动的主题和愿景。此次活动是汝瓷艺术与运河文化的交融并行和精彩对话，是一次汝瓷艺术对运河文化发展的壮美赞歌，也是一次汝瓷艺术与洛阳牡丹的竞相绽放。文促会和大博瓷画一路沿着运河办展，以万年不朽汝窑瓷画的艺术形式为载体，以中华民族千古流长生生不息的大运河为母体，颂扬中华民族的运河之美，呈现运河文化的新时代风采，将成为运河文化发展进程中一个美丽的传说。

世界运河历史文化城市合作组织(WCCO)副秘书长、大运河传媒总编辑王晖军表示，丝绸之路、隋唐大运河、万里茶道三条连接世界的水陆交通交汇于此，造就了洛阳与中华文明同日月的光辉历史。世界运河历史文化城市合作组织，是中国运河城市共同申请中国大运河为世界遗产的过程中诞生的，洛阳也是WCCO的副主席单位。去年起，在WCCO、大运河传媒等单位的共同努力下，汝窑瓷画运河城市文化行巡展活动在扬州古运河畔正式启动。又前往了河南开封、北京通州，洛阳是第四站。相比于前几次活动，慈善成了此次洛阳巡展的一抹别样底色。河南慈善联合总会、平顶山市慈善总会、洛阳市慈善总会联合起来，以慈善爱心助力企业发展，助力文化繁荣。

洛阳市副市长李刚称赞张柳松长期关心洛阳、关注洛阳发展，把洛阳山水、牡丹和运河文化的宝贵资源作为研究创作重点，此次又甄选了自己几十年拍摄的关于洛阳的精美照片制作成工艺品，既是对古都洛阳运河文化、牡丹文化、山水文化的集成宣传，更为享誉国内外的中国洛阳牡丹文化节增添了靓丽光彩。

河南平顶山市原政协副主席、宝丰大博瓷画创始人张柳松认为，运河文化与汝窑瓷画密切相关。汝窑的天青美色、开片纹理都蕴含着运河的元素。汝窑瓷画的批量生产不仅有效地解决了城市室外文化建设仍停留在喷绘布等低端文化载体的问题，而且让纸画孤品、运河风光能历经千年仍鲜艳如初。

河南省政协原副主席、党组副书记、河南省慈善联合总会会长邓永俭表示，在洛阳龙门古街举办汝窑瓷画运河城市文化行可谓是风景秀丽、文化相得益彰。广大游客不出龙门就可以看到美丽的洛阳风光，可以品鉴到历代名人的牡丹大作，可以了解到博大精深的运河文化。

平顶山市慈善总会会长高德领称赞了曾任平顶山市政协副主席的张柳松在退休后孜孜不倦探索，延续千年窑火，再创瓷上风华，成功创造了汝窑瓷画和独一无二的大博瓷画产品，为平顶山和河南增添了一张靓丽的文化名片，让更多人见证汝窑瓷画的神奇，运河文化的魅力，洛阳牡丹的惊艳，河南慈善的力量。

洛阳市政协原主席杨炳旭主持活动。