闯入决赛！拳击全锦赛北区预赛落幕 洛阳选手夺冠晋级

洛报融媒记者15日从洛阳市青少年体育训练中心获悉，在14日结束的2024年全国男子拳击锦标赛北半区预赛上，代表河南队参赛的洛阳选手赵毅锟发挥出色，夺得57公斤级比赛的冠军，晋级全国决赛。

赵毅锟(左二)夺冠后站上领奖台

洛报融媒记者15日从洛阳市青少年体育训练中心获悉，在14日结束的2024年全国男子拳击锦标赛北半区预赛上，代表河南队参赛的洛阳选手赵毅锟发挥出色，夺得57公斤级比赛的冠军，晋级全国决赛。

赵毅锟出生于1999年，身高173厘米，2011年进入洛阳市拳击队训练，2014年进入省队，先后获得河南省锦标赛冠军、省十二运会冠军、2019年全国男子拳击冠军赛暨金腰带争霸赛60公斤级冠军、第十四届全运会预赛第二站57公斤级冠军以及2022年全国拳击锦标赛57公斤级冠军。赵毅锟头脑冷静、技术全面、灵活迅猛，当比赛陷入白热化时，他总能以多变的步伐和快准狠的拳法出奇制胜。

根据中国拳击协会公布的竞赛规程，2024年全国男子拳击锦标赛分为预赛和决赛两个阶段，其中预赛分为南、北两个半区进行，河南队与北京、天津、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、山东、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆队同在北半区。经过多轮较量，赵毅锟和另外两名河南队友——赵蒙洋、马金阳分别夺得各自级别项目的预赛第一名。决赛阶段比赛将于5月7日—15日在深圳龙华举行。(洛报融媒·洛阳网记者 孟山 通讯员 梁宏林 文/图)