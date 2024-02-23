招聘人数248名！洛阳市事业单位面向社会公开招聘

今日，“洛阳人事考试网”发布《 2024年洛阳市事业单位公开招聘联考工作的公告》称，2024年洛阳市事业单位公开招聘参加河南省事业单位公开招聘联考，参加本次联考的事业单位共84家，招聘岗位197个，招聘人数248名。

今日，“洛阳人事考试网”发布《 2024年洛阳市事业单位公开招聘联考工作的公告》称，2024年洛阳市事业单位公开招聘参加河南省事业单位公开招聘联考，参加本次联考的事业单位共84家，招聘岗位197个，招聘人数248名。

本次考试实行网上报名方式。报名时间为2024年4月18日9:00至4月25日17:00，考生登录洛阳人事考试网(http://www.lysrsks.com)，按照报名系统流程和有关要求进行注册、报名并于2024年4月25日17:00前通过报名系统进行网上缴费。

已确认缴费的考生，于2024年5月22日9:00至5月26日14:30，通过原报名网站下载并打印准考证，笔试准考证作为考试材料，请考生妥善保存电子版，以备后期随时打印使用。

考试采取笔试、面试相结合的方式进行。笔试时间为2024年5月26日(周日)，具体安排为：上午9:00—10:30《职业能力测验》，下午14:00-15:30《公共基础知识》或《教育类专业知识》或《卫生类专业知识》。面试采取的方式及时间、地点等相关事项另行公告。

附：2024年洛阳市事业单位公开招聘岗位信息表

详见>>>2024年洛阳市事业单位公开招聘联考工作的公告⑥