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自贸区洛阳片区获评全省营商环境建设先进国家级功能区
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.15 11:05

　　14日，洛报融媒记者从自贸区洛阳片区获悉，近日我省通报表扬营商环境建设表现突出单位，洛阳片区成功上榜，获评“河南省2022-2023年上半年营商环境建设先进国家级功能区”称号。

　　营商环境是市场经济的阳光雨露，是市场主体的活力之源。自挂牌以来，洛阳片区坚持以市场主体需求为导向，着力打造一流的市场化、法治化、国际化营商环境，连续多年在全省营商环境评价中位居前列。

　　聚焦制度创新开拓，洛阳片区围绕创新性、实效性、系统集成性、地区特色等多个维度，累计形成221项具有洛阳特色、可复制推广的制度创新成果，其中4项经验被国家部委复制推广，14项制度创新成果全国首创，20项入选河南自贸试验区最佳实践案例并在全省复制推广，40项在全市复制推广。

　　聚焦服务效能提升，洛阳片区积极承接省级下放权限，实现投资、贸易、金融等“区内事区内办”；设立河南省首个“企业开办”专区，提供企业开办“+N”服务；深化“一件事一次办”，实施综合窗口改革，实现从“一事跑多窗”到“一窗办多事”的转变；推行重点事项领办制，设置“企业代办服务中心”，实现企业项目建设审批事项“一支队伍全代办”。片区还不断探索解决产业创新发展与用地开发矛盾，实行工业企业分类综合评价，引入市场主体参与，2023年共盘活低效用地近2000亩。

　　根据规划，洛阳片区今年将进一步实施企业服务攻坚行动，力争在片区重点园区内率先实现高频政务服务事项100%全程网办，推动新业态、新模式涉及的行政许可事项办理“最多跑一次”落地，实现压缩企业办事时间和成本95%以上。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 张玉书 张一丹 文/图）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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