“河洛百姓大舞台”邀您免费看大戏

近日，记者从市文广旅局获悉，2024年“河洛百姓大舞台”惠民演出活动已开始，多个经典剧目将连番在河洛剧院上演。本次活动为公益性质，市民可通过微信预约免费领票。

近日，记者从市文广旅局获悉，2024年“河洛百姓大舞台”惠民演出活动已开始，多个经典剧目将连番在河洛剧院上演。本次活动为公益性质，市民可通过微信预约免费领票。

市文广旅局相关负责人介绍，“河洛百姓大舞台”惠民演出活动贯穿全年，我市将组织洛阳豫剧院、洛阳曲剧院、洛阳歌舞剧院3家市直文艺院团，在河洛剧院开展“河洛百姓大舞台”惠民演出活动60场。此次演出活动精选了一批群众耳熟能详的豫剧、曲剧经典剧目，旨在传承弘扬优秀传统文化，以惠民为根本，打造我市戏曲、歌舞艺术展演阵地，为群众提供持续、高质量的演出服务。

自即日起至20日每天19时40分，“河洛百姓大舞台”惠民演出活动将有《父亲》《绣花女传奇》《刘秀还乡》《九龄救主》等多个经典剧目上演，观众可通过关注“享游洛阳”微信公众号，点击“洛阳攻略”中的“惠民演出”选项，即可预约演出门票，预约成功后凭有效证件免费领票入场观看。

“河洛百姓大舞台”演出剧目表

●4月15日

《父亲》洛阳豫剧院

●4月16日

《绣花女传奇》洛阳豫剧院

●4月17日

《刘秀还乡》洛阳曲剧院

●4月18日

《玉蝉梦》洛阳曲剧院

●4月19日

《生死恨》洛阳曲剧院

●4月20日

《九龄救主》洛阳曲剧院 （洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 高歌）