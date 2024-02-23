墨紫红色，蔷薇型或台阁型。花蕾圆尖形。
墨紫红色，蔷薇型或台阁型。花蕾圆尖形。
烟云紫
墨紫红色，蔷薇型或台阁型。花蕾圆尖形。中型花，雄蕊离心式瓣化，柱头、花丝、房衣均为粉红色。生长势中，分枝力强，萌蘖枝多。成花率高，花期中晚，适合庭院栽培、观赏园建设等。洛阳市农林科学院育出，2015年通过河南省林木品种审定委员会审定。
含 乐
粉色，菊花型、蔷薇型或台阁型。花蕾圆形。中型花，花瓣基部色深端部色浅。千层类花，外花瓣稍大，内瓣较小；雄蕊正常，花丝同花色，雌蕊正常或退化或瓣化呈白绿花瓣，房紫红色，柱头粉色。花期中晚，群体花期长，花清香。生长势强，分枝力强，成花率特高，二年枝上可开5朵花。适宜盆栽、庭园栽培。洛阳市农林科学院育出，2015年通过河南省林木品种审定委员会审定。
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