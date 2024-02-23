涧西区珠江路街道石化社区依托邻里中心提升社区文艺气质

“即便寒冷雪花飞，我伴梅花报春来……”近日，春光明媚，婉转悠扬的歌声从涧西区珠江路街道石化社区邻里中心传来。

“即便寒冷雪花飞，我伴梅花报春来……”近日，春光明媚，婉转悠扬的歌声从涧西区珠江路街道石化社区邻里中心传来。

优美的歌声不仅展示着这里独特的文化气质，也让路过的人们忍不住放慢了脚步。仔细聆听，男声浑厚、女声柔美，如果只听歌声，很难想象这歌声来自一支由平均年龄70岁的老人组成的合唱队。

然而这支名为“春之声”的合唱队还有另外一个特殊的标签：80%的队员都有高级工程师职称，是街坊邻里口中名副其实的“学霸”合唱队。

今年68岁的孟淑贞是合唱队的负责人，退休前在中石化洛阳工程有限公司工会工作，“大学时我学过一些乐理知识，在单位经常组织员工们参与合唱活动”。

孟淑贞告诉记者，这支“学霸”合唱队的队员们大部分都是中石化洛阳工程有限公司的退休员工，他们退休前是岗位上的技术能手，退休后在社区的号召下积极到“自乐”舞台上一展风采，成了社区里的“文艺能人”。

抬头挺胸、目光如炬、高声咏唱，深情而投入……合唱队成立后，在石化社区邻里中心的多功能活动室里，总能看到这些“银发老人”积极排练的场景。“大家虽然没有声乐基础，但学习能力和理解能力都很强，记歌词、学谱子非常快。”孟淑贞说。

“和大家一起唱唱歌、聊聊天，不仅陶冶情操，还能增进邻里感情。”

“心情一好，自然就忘记了生活中的烦恼，人的精神气质都不一样了！”

…………

在合唱队里建立的友谊，让老人们不仅是歌友，也成了生活中的好朋友。

今年80多岁的队员廖阿姨说，她的爱人因病常年卧床不起，为了调整自己的心态，她主动报名参加合唱队，“现在旋律一响起来就觉得快乐，对待生活的态度也更加积极了”。

《亲吻祖国》《梅花赋》《军人的本色》……每到三八国际妇女节、五一国际劳动节等重要节日，“学霸”合唱队的精彩演唱总能成为社区里一道亮丽的风景线，也吸引了更多老年人加入。

如今，这支合唱队共有队员80余名，大家不仅是合唱队的“骨干”，也渐渐成了社区其他自治、自乐、志愿组织的积极参与者。

市委、市政府高度重视群众自治、自乐、志愿组织建设。日前召开的全市2024年高质量创建全国文明城市暨城市提质工作观摩推进会明确提出：要让更多群众参与创建活动，在实践中强化家园意识、提升文明素养、共建美好社区；不断提升古都文艺气质，增强洛阳文化影响力。

“‘学霸’合唱队的繁荣发展，正是社区大力发展群众自治、自乐、志愿组织的生动实践。”涧西区珠江路街道石化社区党委书记郭宏彦说，现在社区不仅成立了合唱队，还成立了太极队、老年模特队、书美协会、摄影协会等“自乐”组织，共计10余个，依托社区邻里中心，用群众喜闻乐见的文艺形式，在潜移默化中提升社区的文艺气质。

“现在每天出了家门，就想到邻里中心去热闹热闹。”孟淑贞说，社区通过建设自治、自乐、志愿组织，让大家的老年生活变得更加精彩，找到了在社区的归属感和参与感，“我们也愿意发挥余热，为社区治理聚力，为居民幸福生活‘加码’！”（洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹 通讯员 郝楠 侯玉）