洛阳市委党校组织中青班学员到深圳学习

7日至13日，市委党校以“加快发展新质生产力 扎实推进高质量发展”为主题，开展异地教学，组织第62期中青班学员到深圳改革开放干部学院学习。

7日至13日，市委党校以“加快发展新质生产力 扎实推进高质量发展”为主题，开展异地教学，组织第62期中青班学员到深圳改革开放干部学院学习。

此次异地教学把课堂搬到了改革开放最前沿，通过专题讲座、现场教学与交流研讨相结合的方式，让学员们近距离、沉浸式学习深圳在创新发展等方面的先进经验，身临其境感受深圳人民敢闯敢试、敢为人先、埋头苦干的特区精神。

在深圳期间，当地专家学者和领导干部围绕“学习习近平总书记关于发展新质生产力的重要论述——解码深圳高质量发展的先行之路”“深圳先进制造业集聚与高质量发展”“打造全过程创新生态链的深圳实践”“用好新质生产力 促进高质量发展”等专题，为中青班学员进行理论授课。学员们先后前往深圳前海自贸区、深圳人才公园、大族激光科技产业集团股份有限公司、雅昌文化(集团)有限公司、光明科学城、中科院深圳先进技术研究院等地，实地感受学习深圳在理论、观念、科技、人才、制度、政策等方面的经验做法。

大家纷纷表示，在今后工作中，将进一步增强创新意识、服务意识、使命意识，把所学理论知识与调研成果转化为工作动力，坚持学用结合、以知促行，把改革创新理念深植于洛阳经济社会发展各项工作中，为加快发展新质生产力、推动洛阳高质量发展贡献力量。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 张功岭)