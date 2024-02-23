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洛阳促进产业转型升级经验获全国推广
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.15 08:09

　　记者从市发改委获悉，在近日举行的第六届全国产业转型升级示范区建设现场经验交流活动上，我市促进产业转型升级经验亮相，获全国推广。

　　本次交流活动全面总结并交流各地示范区建设经验做法，部署今年及下一阶段发展新质生产力重点任务。

　　“作为此次交流活动的重要事项之一，洛阳市等8个城市作典型经验交流发言备受关注。”市发改委相关负责人介绍，我市所作的题为《以新质生产力打造产业转型升级新动力》《以优势产业链为抓手，打造产业转型升级高质量发展“强引擎”》等的创新性经验发言，受到参会人员一致好评。

　　近年来，洛阳坚持把创新落到产业上、把产业落到风口上，着力发展风口产业，筛选确定了先进装备、电子信息、新能源汽车等五大先进制造业集群，聚焦17条优势产业链作为发展重点，统筹推进传统产业提质发展，抢占产业发展新赛道，做大做强产业集群。2023年，洛阳市17条优势产业链营收规模超过4200亿元、入选全国制造业高质量发展50强城市。国家级创新平台达到108个，创新平台总数达到3650个，众多“大国重器”闪耀“洛阳创造”，具有洛阳特色的高能级现代化产业体系加速构建，全力推动产业转型升级，加快形成新质生产力。

　　我市将以此为契机，以国家产业转型升级示范区建设为抓手，坚持创新引领、抢抓产业风口、深化“五链”耦合，不断探索赋能产业链发展新路径，加快建设国家产业转型升级示范区，着力打造营收规模超万亿元的全国重要先进制造业基地，奋力开创现代化洛阳建设新局面。(洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋 通讯员 李洛洛)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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