洛阳首次征集先进制造业十大标志性新产品

近日，记者从市科技局获悉，我市启动2024年度洛阳市先进制造业十大标志性新产品征集申报工作。入选产品将享受首购首用等政策支持。

近日，记者从市科技局获悉，我市启动2024年度洛阳市先进制造业十大标志性新产品征集申报工作。入选产品将享受首购首用等政策支持。

这是我市首次开展此类征集工作。该征集工作聚焦我市5大先进制造业集群和17条优势产业链，通过评选出一批具有技术先进性、自主创新性、安全可靠性等的标志性新产品，鼓励引导更多企业走高科技、高效能、高质量发展之路，加快培育发展新质生产力。

申报条件包括：产品在研发制造环节有原创性引领性突破，至少有1项攻克行业关键核心技术或“卡脖子”技术，拥有核心发明专利或软件著作权，在国内率先提出技术标准；核心器件或关键材料自主生产，整体国产化率在50%(含)以上，技术性能达到或超过国外同类产品水平，实现进口替代等。

我市将鼓励各类市场主体在市场化采购中优先使用十大标志性新产品，对属于首台套重大技术装备、首批次新材料、首版次软件的，按照相关规定落实首购首用政策。此外，入选产品还将享受择优推荐申报省科学技术奖、“双需”对接、路演推介等服务或支持。(洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 通讯员 李亚伟)