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洛阳获批首部“多规合一”总体规划
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.14 21:30

　　日前，省政府正式批复《洛阳市国土空间总体规划(2021-2035年)》(下称《规划》)。这是洛阳市首部“多规合一”的总体规划，将为全市各类开发保护建设活动提供基本依据。

　　《规划》明确，洛阳是国家历史文化名城、国家重点旅游城市、中原城市群副中心城市、先进智造基地和科技创新高地，是贯彻实施中部地区高质量发展、黄河流域生态保护和高质量发展等国家战略的重要地区。

　　根据《规划》，洛阳科学划定“三区三线”，明确了全市农业、生态、城镇等指标规模，全面筑牢高质量发展的空间底线；统筹农业、城镇、生态三大空间，构建“三片协同、一带一屏、一心两轴”的高质量发展国土空间总体格局；优化中心城区用地布局，依托重要遗址和生态空间构建大遗址文化生态绿心，促进山水生态空间、历史文化空间和城镇发展空间的有机融合；优化城镇空间布局，塑造山环水润、城绿交融、古今辉映的城乡风貌，推进宜居宜业和美乡村建设；传承历史文脉，加大历史文化名城、名镇、名村和传统村落保护力度，构建覆盖全域的历史文化遗产保护空间格局，切实保护传统风貌。

　　洛阳市自然资源和规划局有关负责同志表示，《规划》是洛阳未来一个时期城镇空间发展和资源利用的基本蓝图和行动纲领，对推进洛阳国土空间治理体系和治理能力现代化，形成集约高效的生产空间、健康宜居的生活空间、山青水润的生态空间具有重要意义。下一步，洛阳将着重做好《规划》实施管理，加快完善国土空间规划体系，统筹国土空间开发保护“一盘棋”，不断提升国土空间规划、建设、治理水平，为现代化洛阳建设提供坚的空间保障。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 刘洁）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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