“河洛欢歌·广场文化月”活动让群众乐享文化“大餐”

舞台剧、萨克斯独奏、古筝重奏……14日上午，在洛阳市西工区周王城广场举行的“河洛欢歌·广场文化月”活动现场，一系列丰富多彩的文艺节目接连上演，让群众乐享文化“大餐”。

舞台剧、萨克斯独奏、古筝重奏……14日上午，在洛阳市西工区周王城广场举行的“河洛欢歌·广场文化月”活动现场，一系列丰富多彩的文艺节目接连上演，让群众乐享文化“大餐”。

本场演出为“青春之名”专场文艺演出，来自洛阳师范学院的演员们为观众带来了歌曲《灯火里的中国》、舞台剧《风骨》、笛子重奏《跑旱船》、舞蹈《砥砺前行》、古筝重奏《粉墨》、萨克斯独奏《回家》等丰富多彩的节目，赢得现场观众阵阵掌声。

悠扬婉转的歌声、婀娜多姿的舞蹈……活动现场，不少市民用手机定格舞台上的精彩瞬间。“我家就住在附近，平时喜欢来这里散步，如今有了演出，我几乎场场都来看。”家住西工区的李女士说。

洛阳市文化馆相关负责人介绍，今年的“河洛欢歌·广场文化月”活动演出内容涉及歌舞、戏曲、器乐演奏、曲艺、魔术杂技、诗歌朗诵、模特表演等，演出类型更加丰富、节目类型更加多样，以新颖的形式、丰富的内容为观众所喜闻乐见。自4月8日开幕以来，平均每场演出吸引观众约2000人次。

本次“河洛欢歌·广场文化月”活动将持续至4月26日，每天10时至11时30分在周王城广场举行，其间将举办“青春之名”专场文艺演出、“弘艺舞台”沉浸式体验文艺演出、“春风化雨”社区文化展演、“佳音传扬”社区群众合唱展演等各具特色的文艺演出活动。活动还将通过文化豫约等平台进行直播，让大家足不出户也能欣赏精彩的文艺节目。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 薛瑞佳 文/图）