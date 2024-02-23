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4月16日开始报名！洛龙区公开招聘公益性岗位71人
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛龙区人民政府网站 2024.04.14 15:45

　　近日，洛龙区人民政府网站发布公告称，为促进就业困难人员就业工作，拟面向全市就业困难人员公开招聘公益性岗位人员71名

　　招聘条件

　　(一)本次公益性岗位的安置对象为法定劳动年龄内、拥有洛阳市户籍(洛龙区户籍优先)的就业困难人员。

　　(二)就业困难人员是指有劳动能力和就业意愿，因身体状况、技能水平、家庭因素、失去土地等原因难以实现就业的登记失业人员。主要包括：

　　1.城镇零就业家庭成员；

　　2.距法定退休年龄10年以内的登记失业人员；

　　3.登记失业半年以上的长期失业人员；

　　4.正在享受城镇最低生活保障待遇的家庭,当年经县级以上总工会认定的城镇特困职工家庭、残疾人家庭、农村建档立卡贫困户等家庭中毕业两年内未就业的高校毕业生(含技师学院高级工班、预备技师班和特殊教育院校职业教育类毕业生)、在校期间曾享受助学贷款的毕业两年内未就业的高校毕业生；

　　5.就业困难的被征地农民；

　　6.失业的残疾人、城镇复员转业军人、县级以上劳动模范、军烈属和需要抚养未成年人的单亲家庭成员。

　　需要注意，符合以上条件的登记失业人员，在参加面试前，需持本人身份证及相关证明材料前往本人常住地镇(街道)人力资源社会保障基层服务平台提前进行“就业困难人员”资格认证，以免耽误本人参加招聘时的资格审查。

　　报名时间、地点

　　报名时间：2024年4月16日至2024年4月22日。

　　报名地点：洛龙区政务服务中心二楼综合窗口。(咨询电话：65156616)

　　在报名成功后，洛龙区人力资源和社会保障局通知应聘者与用人单位联系，约定面试时间。

　　工作待遇及用工期限

　　通过用人单位面试，确定拟聘用的人员，洛龙区人社局将按规定履行资格审验、公示、审核等工作。用人单位为符合公益性岗位安置条件的就业困难人员办理聘用手续，签订劳动合同，进行岗前培训。

　　公益性岗位劳动合同期限，最长不超过3年，具体合同期限由用人单位与拟聘用人员协商确定。对距法定退休年龄不足5年的人员，可延长至退休年龄。

洛龙区2024上半年公益性岗位招聘计划表
[ 责任编辑：崔利利 ]
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