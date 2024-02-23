洛阳开通“国安号”公交专线

近日，洛阳市以16路线路为基础，开通“国安号”公交专线，为市民营造沉浸式乘坐体验，让乘客更加直观了解国家安全相关知识，深刻感受到国家安全就在身边，推动总体国家安全观深入人心。

近日，洛阳市以16路线路为基础，开通“国安号”公交专线，为市民营造沉浸式乘坐体验，让乘客更加直观了解国家安全相关知识，深刻感受到国家安全就在身边，推动总体国家安全观深入人心。

据悉，“国安号”公交专线线路辐射影响点多线长面广，从中州东路公交停车场发车，途经瀍河区、老城区、西工区，路线上有洛阳八路军驻洛办事处纪念馆、洛阳警察博物馆、西工兵营、洛阳市烈士陵园西展厅等4家全民国家安全教育“微基地”，终点抵达国花路公交停车场。

“国安号”公交专线车内座椅靠背、侧窗玻璃等醒目位置张贴有国家安全知识、国家安全机关举报电话等宣传内容，各个细节都把国家安全氛围“拉满”，助力提升全民国家安全意识和素养，营造全民共筑国家安全屏障的良好氛围。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 刘源 文/图）