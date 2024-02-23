央媒观洛｜洛阳铲是怎样炼成的？

铁锭子、火炉子，大风箱、大水桶，一个厚实皮围裙、一个大号铁锤子……这些东西的主人，正是锻造“天下神器”洛阳铲的孙银莹。
铁锭子、火炉子，大风箱、大水桶，一个厚实皮围裙、一个大号铁锤子……这些东西的主人，正是锻造“天下神器”洛阳铲的孙银莹。
铁锭子、火炉子，大风箱、大水桶，一个厚实皮围裙、一个大号铁锤子……这些东西的主人，正是锻造“天下神器”洛阳铲的孙银莹。这位从小在铁匠铺长大的姑娘，已经成长为洛阳铲锻造技艺传承人。
如今，洛阳铲正被广泛运用于考古、勘探、建筑、林业种植等领域，也越来越多地走出国门、走向世界。今天，我们走近孙银莹，看看洛阳铲是怎样炼成的。①
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