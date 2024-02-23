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4月14日牡丹花情预报
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.13 14:48

　　洛阳春日最繁华，红绿荫中十万家。谁道群花如锦绣，人将锦绣学群花。目前，第41届中国洛阳牡丹文化节进入盛花期。

　　王城公园：全园共有600多个品种牡丹开放，开花牡丹约占本园牡丹的60%，主要分布在牡丹仙子、沉香楼、王城春早、九色台、傲梅渲春等处。盛开的牡丹品种有飞燕红装、葛巾紫、新国色、菱花湛露、金丝贯顶、首案红等；初开的牡丹品种有杨贵妃、白妙、渡世白、昆仑黑、初乌、花王等。园内黄刺玫、棣棠、木香等争奇斗艳。

洛阳市王城公园

　　中国国花园：全园共有630多个品种牡丹开放，开花牡丹约占本园牡丹的60%，主要分布在二乔亭、国花台周边、紫根广场、唐风隋影广场、秋翁遇仙亭、春归花屋等处。其中：盛开的牡丹品种有首案红、飞燕红装、姚黄、花王、青龙卧墨池、花游等；初开的牡丹品种有豆绿、乌金耀辉、海黄、初乌、红辉狮子等。园内二月兰、樱花、棣棠等竞相绽放。

中国国花园

　　隋唐城遗址植物园：全园共有600多个品种牡丹开放，开花牡丹约占本园牡丹的58%，主要分布在九色园、百花园、科技园、特色园等处。其中：盛开的牡丹品种有蓝田玉、红狮子、烟绒紫、十八号、春红娇艳等；初开的牡丹品种有银丝贯顶、什样锦牡丹、翠幕、芳纪、乌金耀辉等。另外，千姿牡丹园内菊花桃、荚蒾、

　　关山樱、松月樱、普贤象樱、郁金樱等万余株正值盛花期。

隋唐城遗址植物园

　　国家牡丹园：全园共有约550个品种牡丹开放，开花牡丹约占本园牡丹的43%，主要分布在南园凤鸣宝花区、精品园、北园九色台、广场两侧、牡丹展览馆、凤丹林等处。其中：盛开的牡丹品种有黄花魁、芳纪、黄翠羽、泼墨、三变赛玉、蓝宝石、红宝石等；初开的牡丹品种有垂头兰、软枝蓝、五洲红、肉芙蓉、晨辉、书生捧墨、墨荷等。园内海棠、丁香、棣棠、杜鹃、碧桃、樱花、紫荆、连翘、榆叶梅等争奇斗艳。

国家牡丹园

　　南山牡丹园：全园共有约230个品种牡丹开放，开花牡丹占本园牡丹的59%，主要分布在九色花田、牡丹花海、森林台地、国际郁金香、花道、木栈道两侧等区域。其中:盛开的牡丹品种有霓虹焕彩、如花似玉、雨后风光、菱花湛露、雪映桃花、贵妃插翠、黄翠羽、洛阳红等；初开的牡丹品种有姚黄、豆绿、绿香球等。另外，园内的海棠、樱花、梨花、垂枝桃等竞相绽放。

南山牡丹园

　　天香牡丹园：全园共有约28个品种牡丹开放,开花牡丹约占本园牡丹的30%，主要分布在南大门东侧、北侧、西侧、园中心等处。其中：盛开的牡丹品种有墨润绝伦、如花似玉、银红巧对、富贵满堂、巴茨拉、珊瑚台、黑海撒金、迎日红、花竞、岛锦、粉中冠、首案红、贵妃插翠、玉面桃花等；初开的牡丹品种有卷叶红、魏紫、花游、赵粉、鲁菏红、胜葛巾等。园内晚樱、丁香、碧桃、紫玉兰、北美海棠、梨花、海棠等争奇斗艳。

天香牡丹园

　　国际牡丹园：全园共有80多个品种牡丹开放，开花牡丹约占本园牡丹的35%，主要分布在华夏园、锦绣园、九色园、航天育种网室和二环路外侧等处。其中：盛开的牡丹品种有水墨丹青、麻姑献寿、东篱银菊、老君紫、似荷莲、梨园春、淑粉、冬凌桃仙等；初开的牡丹品种有楼兰美人、皇嘉门、户川寒、紫盘托桂、墨楼争辉、晨红、宝庆红、粉中冠等。园内冰心、热恋(红色荷包牡丹)、玫瑰忍冬、樱花、碧桃等竞相绽放。

　　神州牡丹园：全园共有500多个品种牡丹开放，开花牡丹约占本园牡丹的58%，主要分布在国花坛、精品观赏区、天王台、二乔亭等处。其中：盛开的牡丹品种有黑夫人、飞燕红装、层叠多娇、满园春光、新日月等；初开的牡丹品种有黄冠、白妙、蓝田玉、红蔷薇、红梅飞雪、蝴蝶探雪等。园内榆叶梅、碧桃、樱花等争奇斗艳。

　　主要游园牡丹情况：

　　第41届中国洛阳牡丹文化节花情预报小组

　　2024年4月13日
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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