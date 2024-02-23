建筑业产值同比增长8.8%！这一“洛阳经验”获全省推介

2023年全市建筑业产值同比增长8.8%，有2家建筑企业产值超百亿……日前，在全省建筑业工作会议上，洛阳市作典型发言，介绍规范审批监管、推动建筑业高质量发展的“洛阳经验”。

2023年全市建筑业产值同比增长8.8%，有2家建筑企业产值超百亿……日前，在全省建筑业工作会议上，洛阳市作典型发言，介绍规范审批监管、推动建筑业高质量发展的“洛阳经验”。

近年来，洛阳市通过做优服务创环境、做强企业赢市场、做好监管强支撑，持续激发建筑业发展内生动力和市场活力，全市建筑业高质量发展成效明显。

——做优服务，优化工程建设领域营商环境

优化工程建设领域营商环境，是推动建筑业高质量发展的关键一招。洛阳市持续深化工程建设项目审批制度改革，动态调整工程建设项目主要审批事项清单，将审批服务事项由原主项56个、子项104个，精简至主项47个、子项70个；推行审批全流程无纸化报建，打通审批系统与电子签章、电子证照系统的关联接口，目前建筑工程施工许可证等高频办理事项已实现100%电子证照；综合运用“标准地+告知承诺制”改革、分阶段办理施工许可证、“四证联办”等举措，助力中州时代新能源生产基地、7所迁建高中等一大批重点项目实现“拿地即开工”。

——做强企业，提升建筑业产业核心竞争力

2023年全市建筑业产值791亿元，同比增长8.8%，有2家建筑企业产值超百亿，8家建筑企业产值超50亿……建筑业产值节节攀升的背后，离不开洛阳市对建筑企业的大力扶持和培育。洛阳市着力培育建筑“龙头”企业，助推企业资质升级扩项，提高市场竞争“硬实力”，先后赋予河南国安建设集团、河南省安装集团等公司施工总承包、专业承包等32项资质，进一步提升重点龙头企业拓展市场的能力；加大建筑业企业入洛优惠政策激励力度，2023年，中建五局第四建设有限公司迁入洛阳后，洛阳市为其一次性发放200万元奖励，并赋予多项二级总承包资质，为吸引更多更优企业入洛树立了“风向标”。

——做好监管，打造“洛阳建造”品质样板

只有坚持统筹发展和安全，才能实现高质量发展和高水平安全的良性互动。洛阳市坚持以高水平安全护航高质量发展，深入开展市政和房建工程安全隐患排查整治，充分利用视频监控、数据分析等现代技术手段，对企业生产进行实时监督，及时发现并消除潜在的安全风险；推进消防审验数字化转型，构建完善消防审验信息化平台。平台运行以来，累计办理消防设计审查309件，消防验收394件，备案抽查183件，有效解决了线下办理造假、证书遗失、资料存放管理困难等问题。（洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹 文/图 通讯员 房淑娟）