洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

建筑业产值同比增长8.8%！这一“洛阳经验”获全省推介
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.13 11:04

　　2023年全市建筑业产值同比增长8.8%，有2家建筑企业产值超百亿……日前，在全省建筑业工作会议上，洛阳市作典型发言，介绍规范审批监管、推动建筑业高质量发展的“洛阳经验”。

　　近年来，洛阳市通过做优服务创环境、做强企业赢市场、做好监管强支撑，持续激发建筑业发展内生动力和市场活力，全市建筑业高质量发展成效明显。

　　——做优服务，优化工程建设领域营商环境

　　优化工程建设领域营商环境，是推动建筑业高质量发展的关键一招。洛阳市持续深化工程建设项目审批制度改革，动态调整工程建设项目主要审批事项清单，将审批服务事项由原主项56个、子项104个，精简至主项47个、子项70个；推行审批全流程无纸化报建，打通审批系统与电子签章、电子证照系统的关联接口，目前建筑工程施工许可证等高频办理事项已实现100%电子证照；综合运用“标准地+告知承诺制”改革、分阶段办理施工许可证、“四证联办”等举措，助力中州时代新能源生产基地、7所迁建高中等一大批重点项目实现“拿地即开工”。

　　——做强企业，提升建筑业产业核心竞争力

　　2023年全市建筑业产值791亿元，同比增长8.8%，有2家建筑企业产值超百亿，8家建筑企业产值超50亿……建筑业产值节节攀升的背后，离不开洛阳市对建筑企业的大力扶持和培育。洛阳市着力培育建筑“龙头”企业，助推企业资质升级扩项，提高市场竞争“硬实力”，先后赋予河南国安建设集团、河南省安装集团等公司施工总承包、专业承包等32项资质，进一步提升重点龙头企业拓展市场的能力；加大建筑业企业入洛优惠政策激励力度，2023年，中建五局第四建设有限公司迁入洛阳后，洛阳市为其一次性发放200万元奖励，并赋予多项二级总承包资质，为吸引更多更优企业入洛树立了“风向标”。

　　——做好监管，打造“洛阳建造”品质样板

　　只有坚持统筹发展和安全，才能实现高质量发展和高水平安全的良性互动。洛阳市坚持以高水平安全护航高质量发展，深入开展市政和房建工程安全隐患排查整治，充分利用视频监控、数据分析等现代技术手段，对企业生产进行实时监督，及时发现并消除潜在的安全风险；推进消防审验数字化转型，构建完善消防审验信息化平台。平台运行以来，累计办理消防设计审查309件，消防验收394件，备案抽查183件，有效解决了线下办理造假、证书遗失、资料存放管理困难等问题。（洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹 文/图 通讯员 房淑娟）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    中医脑病专家齐聚洛阳 助力区域脑病诊疗水平提升
    中医脑病专家齐聚洛阳 助力区域脑病诊疗水...
    中医脑病专家齐聚洛阳 助力区域脑病诊疗水平提升
        今天上午，中华中医药学会中风病防治协同创新共同体2024年学术年会、2024年中医脑病学科学术骨干研修班开幕...
  • ·女游客不慎遭异物卡住食管 洛阳医生及时施救
  • ·反复腹痛腹泻别大意
  • ·得帕金森病并非只会“抖” 这些症状也该重视
    		•
    花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
    花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
    花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
        春分至，繁花艳。天气转暖，洛城各处花海如约绽放。市内的游园、市郊的山野……越来越多的市民到户外，选择...
  • ·漫游东关大街 寻迹“孔子问礼”
  • ·观烂漫春花 赏河山春色
  • ·沟门村：品兴华豆腐 赏美景连连
    		•  
    新闻排行
  • 花期仅5天！神都花旦“梨园春”登场
  • “金丝贯顶”和“银丝贯顶”牡丹为何...
  • 4月13日牡丹花情预报
  • 【古都夜八点】天街奇遇季之“夜探定...
  • 即日起至5月5日，穿汉服来这里可免费...
  • 洛阳市与泰国南邦市签署友好交流城市...
  • 最新提醒！龙门石窟13日、14日门票预...
  • 提升400余个基站容量！洛阳多部门联动...
  • 徐衣显与泰国中华总商会主席林楚钦举...
  • 洛阳出台《导则》引导全市牌匾标识摒...
    		•
    百姓呼声
    玄武门大街涉及小区路段计划安装声屏障
    芳林路小学强制学生中午把书包背回家？
    精彩图片
    铁骑加紧训练 护航牡丹...
    厨师李治峰：传承不守...
    栾川县秋扒乡白岩寺村...
    增设公益服务设施 提升...
    精彩热帖

    花开时节又逢君

    小花争艳

    洛阳夜景

    牡丹欢歌
    /初绽芳容观牡丹
    /四月洛阳
    /天津晓月
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605