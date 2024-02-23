注意！老君山景区今日预约售票数量已达上限

今日，“老君山景区”官微发布公告称，老君山景区4月13日预约售票数量已达上限。 今日，“老君山景区”官微发布公告称，老君山景区4月13日预约售票数量已达上限。具体内容如下： 公告 游客朋友，您好！ 老君山景区4月13日预约售票数量已达上限，根据“限量、预约、错峰”的游览要求，已成功预约购票的游客请按照预约日期凭证入园；未成功预约购票的游客请合理安排行程，前往周边景区游览或预约其它日期入园。给您造成不便敬请谅解！ 洛阳牡丹花开正盛，全景栾川自然不同！放慢脚步，放松心情，旅途中的每一刻都值得被珍藏！老君山祝您旅途愉快！ 老君山文旅集团 二〇二四年四月十三日 ⑥