中招体育考试正在进行 这些问题请关注

中招体育考试正在进行，考试分3个考点：洛四高、河科大附中、魏书生中学(伊滨区洛八高老校区)。昨日，市高新外国语学校、市行知实验学校、市三山学校的872名考生，在河科大附中考点进行中招体育考试。“第一次测试满分，还用参加第二次测试吗？”“跳绳正式测试前可以试跳吗？”……针对家长、考生关心的问题，市教师发展中心相关负责人进行了解答。

中招体育考试正在进行，考试分3个考点：洛四高、河科大附中、魏书生中学(伊滨区洛八高老校区)。昨日，市高新外国语学校、市行知实验学校、市三山学校的872名考生，在河科大附中考点进行中招体育考试。“第一次测试满分，还用参加第二次测试吗？”“跳绳正式测试前可以试跳吗？”……针对家长、考生关心的问题，市教师发展中心相关负责人进行了解答。

●问：如果第一次测试满分，还用参加第二次测试吗？

答：不用。我市中招体育考试除中长跑项目外，其余项目均有两次测试机会，若考生在第一次测试取得了满分，不用参加第二次测试。不过，若考生想刷新个人成绩纪录，可申请第二次测试，最终该项目的成绩以两次测试中的最高成绩为准。

●问：跳绳正式测试前可以试跳吗？

答：可以。跳绳项目的器材由考点提供，长度可自行调节，每组20个人进行测试。因考生身高不同，所以在开始测试前会让考生调节跳绳的长短，并进行短暂试跳，调整完成后开始正式测试。

●问：乒乓球发球机一共要发多少个球？

答：乒乓球发球机设置的速度为1分钟发40个球，在考试过程中仅发30个球。考试动作要求为左推右攻，男生完成27个，女生完成25个，可取得满分。

●问：足球运球项目，是机器发出开始指令还是人工？

答：开始指令由机器发出。以足球运球项目为例，考生在起点处做好准备，经考务人员操作仪器后，机器会相继发出准备、开始等指令，开始的指令为一个类似“嘟”声的提示音，当考生听到后可开始运球，计时也随之开始。若考生在开始提示音发出前抢跑，那么会被判定为犯规，该次测试成绩将被取消。

●问：立定跳远项目的垫子上有没有刻度线？

答：没有。本次考试采用机器测量，没有设置刻度线。在垫子两侧装有电子感应装置，以接触垫子肢体部位距离起跳线的最短距离，来记录考生成绩。例如考生出现失误，落地出现后坐或者手向后撑地，则会从臀部或手部计算成绩。在此提醒各位考生，如果立定跳远落地不稳，身体尽量向前倾，防止因后坐等失分。

●问：考试时可以带几双鞋？

答：只能穿一双鞋入场，建议考生穿适用于多数项目的运动鞋，最好穿底部有花纹、抓地力强的鞋，不能穿鞋底带钉子的鞋入场。(洛报融媒·洛阳网记者 莫思琪)