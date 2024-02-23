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杨絮柳絮又来了 您准备好了吗
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源: 洛阳网 2024.04.13 09:18

　　春意渐浓，恼人的飞絮又来了。

　　杨柳飞絮的时间与天气密切相关，晴暖、干燥的天气有利于杨柳飞絮。据气象部门观测，目前，我省大部分地区杨絮和柳絮尚未开始大面积脱落，预计16日进入杨絮和柳絮盛飞期，而我省西部杨柳飞絮“姗姗来迟”，将在20日进入盛飞期。

　　建议公众出行做好防护，特别是过敏体质人群，尽量错开杨柳飞絮的高发时段，外出时最好戴口罩、围纱巾等。

　　市气象台根据最新气象资料分析，今天傍晚到夜里受高空低槽东移影响，我市有阵雨或雷阵雨，局部地区伴有短时强降水等强对流天气。18日、19日，受西南气流影响，有一次降水天气过程。

　　最近几天天气预报

　　今日：晴天转多云，傍晚到夜里阴天转阵雨或雷阵雨，局部地区伴有短时强降水等强对流天气，偏南风转偏东风2级～3级，气温14℃～26℃。

　　明日：小雨转多云，偏南风2级～3级，气温15℃～25℃。

　　15日(周一)：多云转晴天，气温14℃～27℃。

　　16日(周二)：多云，气温14℃～25℃。

　　17日(周三)：多云到阴天，气温15℃～25℃。

　　18日(周四)：多云到阴天转小雨，气温16℃～25℃。

　　19日(周五)：阴天有小到中雨，气温14℃～21℃。(洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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