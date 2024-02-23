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“#总要来洛阳看牡丹”抖音话题挑战赛上线7天 播放量突破1亿
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.13 08:48

抖音话题手机截图

　　上线7天，播放量突破1亿！抖音达人“雪王日记”“珠之窝”“请叫我大老师”“洛阳小毛”纷纷参与……

　　第41届中国洛阳牡丹文化节期间，这场人气火爆的抖音话题挑战赛，您参与了吗？

　　4月5日，“#总要来洛阳看牡丹”抖音话题挑战赛正式上线！截至11日，该抖音话题挑战赛吸引了近千名网友踊跃参与，话题总播放量突破1亿，单条视频最高点赞量达26万，其中不乏“雪王日记”“珠之窝”“请叫我大老师”“洛阳小毛”等抖音达人。

　　在该话题下方的千余条参与短视频中，既有网友分享的在洛欣赏的美景、品尝的美食，也有抖音达人用制作精良的短视频讲述他们的故事，留存他们对洛阳的美好记忆。

　　抖音达人“珠之窝”用视频讲述了洛阳爱心人士孙娟子做浆面条供游客品尝的暖心事件，洛阳人的热情好客赢得了全网1.1万名网友点赞；网友“神都永强”发布的AI牡丹视频，引得网友纷纷称赞“洛阳牡丹，漂亮极了”；网友“小静”发布视频说，来洛阳做了汉服妆造，第一次发现自己这么美……

　　每一个带有温度的短视频都是在发掘洛城美好、记录游洛的幸福瞬间。

　　记录真情瞬间，精彩仍在继续。本次抖音话题挑战赛由洛阳市委宣传部指导，洛阳日报社主办。

　　4月5日至5月5日，您通过抖音平台发布洛阳牡丹美景视频或用AI创作的洛阳城市风光、牡丹花海等主题视频，并加挂“#总要来洛阳看牡丹”抖音话题，就有机会瓜分5万元现金奖励。(洛报融媒·洛阳网记者 李雨璐)

　　>>>瓜分5万元现金奖励！“#总要来洛阳看牡丹”抖音话题挑战赛启动
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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