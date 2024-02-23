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凝心聚力服务中心大局 守正创新开创工作新篇
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.13 08:43

　　12日，全市组织部长、党校(行政学院)校长(院长)、编办主任、老干部局长会议举行，贯彻落实全国、全省相关会议精神，部署下一步工作。市委常委、组织部部长王森出席会议并讲话。

　　会议指出，过去一年，在市委坚强领导下，全市组织系统、党校系统、编办系统、老干部系统深入学习贯彻市委十二届三次、四次全会精神，勇于担当、奋发进取，为全市经济社会高质量发展作出了积极贡献。

　　会议强调，要学好理论固根本。把加强党的创新理论武装作为头等大事来抓，组织党员干部学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想，自觉做新时代党的创新理论的坚定信仰者和忠实实践者。要围绕中心抓谋划。始终紧跟市委部署要求，找准服务中心大局的切入点、着力点，真正把工作抓到“点子”上，推动工作高质高效落实。要守正创新重实效。在抓好主责主业的基础上，紧扣新形势、新任务、新问题来拓展新领域、探索新路子，不断开创工作新局面。要转变作风树形象。坚持人民至上，增强服务意识；树牢“有解”思维，多想办法少说“不”；倡树务实作风，下力气纠治形式主义，以作风转变促工作落实。要建好队伍强保障。严把政治关、廉洁关，树立更加鲜明的干事导向，从严从实加强日常管理监督，着力建强全市组织、党校、编办、老干部工作队伍，推动各项工作高质量开展，为加快推进现代化洛阳建设作出新的更大贡献。

　　会上，4家单位作交流发言。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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