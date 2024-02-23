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全市人大宣传工作会议召开 李保国主持并讲话
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.13 08:44

　　昨日，全市人大宣传工作会议召开，安排部署2024年宣传工作要点重点。市人大常委会主任李保国主持会议并讲话。

　　李保国充分肯定过去一年全市人大宣传工作取得的成绩。他指出，全市人大系统已初步探索构建了人大宣传工作新格局，创新建立了行之有效的工作机制，在持续讲好新时代洛阳出彩故事、人大故事上取得良好成效，人大宣传工作在推动实现党委满意、人民群众满意、人大代表满意、监督对象满意“四个满意”总体目标上发挥了重要作用。

　　李保国强调，要深刻认识做好人大新闻宣传工作对服务保障全市宣传工作大局，彰显人民代表大会制度优势、坚定制度自信，体现人大担当作为，推动人大工作高质量发展的重要意义，坚定抓好宣传的决心和信心，推动人大宣传工作提质增效。要充分发挥人大宣传工作重要作用，切实加强领导，牢固树立“大宣传”工作理念，形成全市人大上下“一盘棋”的宣传工作大格局；建强宣传工作队伍，持续提升政治能力、文字能力、组织协调能力，让人大宣传更有味、更有为、更有位；着力提升宣传工作影响力，抓好创新性宣传，突出重点宣传，加强新媒体宣传，营造全方位、多角度的宣传规模声势，不断开创人大宣传工作新局面，全面展示人大系统新形象、新面貌、新作为，为推进现代化洛阳建设作出更大贡献。

　　当日下午，省人大常委会办公厅研究室主任黄登峰围绕推动新时代地方人大新闻宣传工作，为全市人大系统相关负责同志进行授课。

　　市人大常委会副主任徐新、雷雪芹、杨劭春、宗国明，市委宣传部、省市主流媒体、全市人大系统相关负责同志参加会议。会议颁发全市人大系统2023年度宣传人民代表大会制度好新闻相关奖项，部分获奖代表作典型发言。 (洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 张艳艳 王亮)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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